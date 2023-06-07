На оккупированной Херсонщине люди с крыш умоляют о помощи: эмоциональное видео

Люди на крыше дома. Фото: скриншот с видео

На временно оккупированной части Херсонской области люди на крышах молят о помощи. В результате подрыва Каховской ГЭС вода затопила населенные пункты.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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Люди умоляют о помощи

Украинские военные сняли видео на дрон. Местные жители оккупированной части Херсонской области умоляли о помощи, когда увидели его.

Оккупационные власти цинично заявляют, что им не поступало ни одной просьбы о помощи.

По информации Telegram-канала "Молния", военным из 406-й бригады удалось дроном передать людям в Олешках бутылки с водой.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС вода затопила населенные пункты. Глава государства подчеркнул, что российские террористы в очередной раз доказали, что они представляют угрозу всему живому.

Добавим, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается. Однако, по его словам, в течение 20 часов уровень воды увеличится.