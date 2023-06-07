Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На оккупированной Херсонщине люди с крыш умоляют о помощи: эмоциональное видео arrow

На оккупированной Херсонщине люди с крыш умоляют о помощи: эмоциональное видео

7 июня 2023 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На оккупированной Херсонщине люди с крыш умоляют о помощи: эмоциональное видео
Люди на крыше дома. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На временно оккупированной части Херсонской области люди на крышах молят о помощи. В результате подрыва Каховской ГЭС вода затопила населенные пункты.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

Читайте также:

Люди умоляют о помощи

Украинские военные сняли видео на дрон. Местные жители оккупированной части Херсонской области умоляли о помощи, когда увидели его.

Оккупационные власти цинично заявляют, что им не поступало ни одной просьбы о помощи.

По информации Telegram-канала "Молния", военным из 406-й бригады удалось дроном передать людям в Олешках бутылки с водой.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС вода затопила населенные пункты. Глава государства подчеркнул, что российские террористы в очередной раз доказали, что они представляют угрозу всему живому.

Добавим, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается. Однако, по его словам, в течение 20 часов уровень воды увеличится.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас