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На окупованій Херсонщині розпочалася епідемія холери: росіяни вакцинують тільки своїх

5 липня 2023 08:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На окупованій Херсонщині розпочалася епідемія холери: росіяни вакцинують тільки своїх
Окупована росіянами Херсонська область. Фото: vgoru.org
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У кількох містах Херсонської області на окупованому лівобережжі зросла кількість хворих на хворобу, дуже схожу на холеру. Окупанти приховують цю інформацію, але таємно вакцинують своїх посіпак.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Холера на Херсонщині

За інформацією Генштабу, у кількох містах на лівобережній, окупованій росіянами частині Херсонської області було зафіксовано збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції.

Йдеться про наступні міста регіону:

  • Генічеськ;
  • Скадовськ.

Характер хвороби і симптоми вказують на те, що це — холера.

Що роблять окупанти

Російські загарбники, які контролюють цю територію, приховують цю інформацію, не визнаючи збільшення інфекційних хворих.

Разом з тим, окупанти почали проводити приховану вакцинацію від холери.

Але вакцинують далеко не усіх, а лише колаборантів-представників "адміністрацій" та їхнє оточення.

Ранкове зведення Генштабу за 5 липня 2023 року
Ранкове зведення Генштабу за 5 липня 2023 року

Нагадаємо, що українські чиновники прогнозували можливу епідемію інфекційних захворювань, зокрема, холери, на території Херсонської області після підриву Каховської ГЕС і погіршення екологічної ситуації в регіоні.

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