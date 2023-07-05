На окупованій Херсонщині розпочалася епідемія холери: росіяни вакцинують тільки своїх
У кількох містах Херсонської області на окупованому лівобережжі зросла кількість хворих на хворобу, дуже схожу на холеру. Окупанти приховують цю інформацію, але таємно вакцинують своїх посіпак.
Про це повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
Холера на Херсонщині
За інформацією Генштабу, у кількох містах на лівобережній, окупованій росіянами частині Херсонської області було зафіксовано збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції.
Йдеться про наступні міста регіону:
- Генічеськ;
- Скадовськ.
Характер хвороби і симптоми вказують на те, що це — холера.
Що роблять окупанти
Російські загарбники, які контролюють цю територію, приховують цю інформацію, не визнаючи збільшення інфекційних хворих.
Разом з тим, окупанти почали проводити приховану вакцинацію від холери.
Але вакцинують далеко не усіх, а лише колаборантів-представників "адміністрацій" та їхнє оточення.
Нагадаємо, що українські чиновники прогнозували можливу епідемію інфекційних захворювань, зокрема, холери, на території Херсонської області після підриву Каховської ГЕС і погіршення екологічної ситуації в регіоні.