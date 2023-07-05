На окупованій Херсонщині розпочалася епідемія холери: росіяни вакцинують тільки своїх

Окупована росіянами Херсонська область. Фото: vgoru.org

У кількох містах Херсонської області на окупованому лівобережжі зросла кількість хворих на хворобу, дуже схожу на холеру. Окупанти приховують цю інформацію, але таємно вакцинують своїх посіпак.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Холера на Херсонщині

За інформацією Генштабу, у кількох містах на лівобережній, окупованій росіянами частині Херсонської області було зафіксовано збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції.

Йдеться про наступні міста регіону:

Генічеськ;

Скадовськ.

Характер хвороби і симптоми вказують на те, що це — холера.

Що роблять окупанти

Російські загарбники, які контролюють цю територію, приховують цю інформацію, не визнаючи збільшення інфекційних хворих.

Разом з тим, окупанти почали проводити приховану вакцинацію від холери.

Але вакцинують далеко не усіх, а лише колаборантів-представників "адміністрацій" та їхнє оточення.

Ранкове зведення Генштабу за 5 липня 2023 року

Нагадаємо, що українські чиновники прогнозували можливу епідемію інфекційних захворювань, зокрема, холери, на території Херсонської області після підриву Каховської ГЕС і погіршення екологічної ситуації в регіоні.