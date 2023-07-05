В оккупированной Херсонской области началась эпидемия холеры: россияне вакцинируют только своих
В нескольких городах Херсонской области на оккупированном левобережье возросло количество больных болезнью, очень похожей на холеру. Оккупанты скрывают эту информацию, но тайно вакцинируют своих приспешников.
Об этом сообщает в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Холера в Херсонской области
По информации Генштаба, в нескольких городах на левобережной, оккупированной россиянами части Херсонской области было зафиксировано увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями.
Речь идет о следующих городах региона:
- Геническ;
- Скадовск.
Характер болезни и симптомы указывают на то, что это холера.
Что делают оккупанты
Российские захватчики, контролирующие эту территорию, скрывают эту информацию, не признавая увеличения инфекционных больных.
Вместе с тем, оккупанты начали проводить скрытую вакцинацию от холеры.
Но вакцинируют далеко не всех, а только коллаборантов-представителей "администраций" и их окружение.
Напомним, что украинские чиновники прогнозировали возможную эпидемию инфекционных заболеваний, в частности, холеры на территории Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС и ухудшения экологической ситуации в регионе.