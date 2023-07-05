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В оккупированной Херсонской области началась эпидемия холеры: россияне вакцинируют только своих

5 июля 2023 08:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В оккупированной Херсонской области началась эпидемия холеры: россияне вакцинируют только своих
Оккупирована россиянами Херсонская область. Фото: vgoru.org
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В нескольких городах Херсонской области на оккупированном левобережье возросло количество больных болезнью, очень похожей на холеру. Оккупанты скрывают эту информацию, но тайно вакцинируют своих приспешников.

Об этом сообщает в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Холера в Херсонской области

По информации Генштаба, в нескольких городах на левобережной, оккупированной россиянами части Херсонской области было зафиксировано увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями.

Речь идет о следующих городах региона:

  • Геническ;
  • Скадовск.

Характер болезни и симптомы указывают на то, что это холера.

Что делают оккупанты

Российские захватчики, контролирующие эту территорию, скрывают эту информацию, не признавая увеличения инфекционных больных.

Вместе с тем, оккупанты начали проводить скрытую вакцинацию от холеры.

Но вакцинируют далеко не всех, а только коллаборантов-представителей "администраций" и их окружение.

Утренняя сводка Генштаба за 5 июля 2023 года
Утренняя сводка Генштаба за 5 июля 2023 года

Напомним, что украинские чиновники прогнозировали возможную эпидемию инфекционных заболеваний, в частности, холеры на территории Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС и ухудшения экологической ситуации в регионе.

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