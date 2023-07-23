На окупованій Херсонщині знищили будинок місцевого колаборанта
На Херсонщині в тимчасово окупованих Олешках зруйнували оселю місцевого колаборанта Георгія Журавка. Це сталося вчора, 22 липня.
Про це повідомляє видання "МОСТ: ХЕРСОН", посилаючись на місцеві ЗМІ.
Як це сталося
Наразі невідомо, чи в той момент Журавко перебував у будинку. Вибух стався на вулиці Крилова, 165. За інформацією YouControl, саме за цією адресою зареєстровано ділянку та нерухомість зрадника.
Місцеві ЗМІ пишуть, що це, ймовірно, був підрив.
Хто такий Георгій Журавко
"Георгій Журавко — рідний дядько вже мертвого колаборанта Олексія Журавка. Останнього ліквідували у вересні 2022 року. Росіяни призначили Георгія Журавка "міським головою" Олешок у травні 2022 року. До цього Журавко був директором КП "Олешки", балотувався на парламентські вибори 2019 року і місцеві вибори 2020 року", — розповідають у виданні.
Також він заснував громадську організацію "Спортивний клуб бойових мистецтв з джиу-джитсу, самбо і дзюдо", районну ГО "Федерація самбо та дзюдо" та підприємство "Котеджне містечко Олешшя".
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму, а саме у Феодосії, в одному з дворів, де живе російський блогер-пропагандист Олександр Таліпов, стався вибух. За його словами, вибухівку заклали у мопед, який стояв біля будинку.