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На окупованій Херсонщині знищили будинок місцевого колаборанта

23 липня 2023 12:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На окупованій Херсонщині знищили будинок місцевого колаборанта
Вибух в будинку зрадника. Фото: телеграм-канал ХЕРСОН: Война Без Фейков
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Херсонщині в тимчасово окупованих Олешках зруйнували оселю місцевого колаборанта Георгія Журавка. Це сталося вчора, 22 липня.

Про це повідомляє видання "МОСТ: ХЕРСОН", посилаючись на місцеві ЗМІ.

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Як це сталося

Наразі невідомо, чи в той момент Журавко перебував у будинку. Вибух стався на вулиці Крилова, 165. За інформацією YouControl, саме за цією адресою зареєстровано ділянку та нерухомість зрадника.

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Дані про нерухомість. Скриншот: МОСТ: ХЕРСОН

Місцеві ЗМІ пишуть, що це, ймовірно, був підрив. 

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Локація будинку. Фото: МОСТ: ХЕРСОН

Хто такий Георгій Журавко

"Георгій Журавко — рідний дядько вже мертвого колаборанта Олексія Журавка. Останнього ліквідували у вересні 2022 року. Росіяни призначили Георгія Журавка "міським головою" Олешок у травні 2022 року. До цього Журавко був директором КП "Олешки", балотувався на парламентські вибори 2019 року і місцеві вибори 2020 року", — розповідають у виданні.

Гауляйтеру з Олешок Херсонської області оголосили підозру у колабораційній діяльності — Офіс Генпрокурора
Фото: скриншот з відео Георгія Журавко/Facebook

Також він заснував громадську організацію "Спортивний клуб бойових мистецтв з джиу-джитсу, самбо і дзюдо", районну ГО "Федерація самбо та дзюдо" та підприємство "Котеджне містечко Олешшя".

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму, а саме у Феодосії, в одному з дворів, де живе російський блогер-пропагандист Олександр Таліпов, стався вибух. За його словами, вибухівку заклали у мопед, який стояв біля будинку.

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