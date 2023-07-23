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В оккупированной Херсонской области уничтожили дом местного коллаборанта

23 июля 2023 12:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На оккупированной Херсонской области уничтожили дом местного коллаборанта
Взрыв в доме изменника. Фото: телеграмм-канал ХЕРСОН: Война Без Фейков
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Херсонской области во временно оккупированных Олешках разрушили дом местного коллаборанта Георгия Журавко. Это произошло вчера, 22 июля.

Об этом сообщает издание "МОСТ: ХЕРСОН", ссылаясь на местные СМИ.

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Как это произошло

Пока неизвестно, находился ли в тот момент Журавко в доме. Взрыв произошел на улице Крылова, 165. По информации YouControl, именно по этому адресу зарегистрировані участок и недвижимость предателя.

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Данные о недвижимости. Скриншот: МОСТ: ХЕРСОН

Местные СМИ пишут, что, вероятно, это был подрыв.

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Локация дома. Фото: МОСТ: ХЕРСОН

Кто такой Георгий Журавко

"Георгий Журавко — родной дядя уже мертвого коллаборанта Алексея Журавко. Последнего ликвидировали в сентябре 2022 года. Россияне назначили Георгия Журавко "городским головой" Олешек в мае 2022 года. До этого Журавко был директором КП "Олешки" и баллотировался на парламентские выборы 2019 года и местные выборы 2020 года", — рассказывают в издании.

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Фото: скриншот с видео Георгия Журавко/Facebook

Также он основал общественную организацию "Спортивный клуб боевых искусств по джиу-джитсу, самбо и дзюдо", районную ОО "Федерация самбо и дзюдо" и предприятие "Коттеджный городок Олешья".

Напомним, во временно оккупированном Крыму, а именно в Феодосии, в одном из дворов, где живет российский блоггер-пропагандист Александр Талипов, произошел взрыв. По его словам, взрывчатку заложили в стоявший у дома мопед.

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