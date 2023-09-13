На окупованих територіях ворог запустив новий пропагандистський мовник
На тимчасово окупованих територіях Луганської області ворог запустив новий пропагандистський мовник. Йдеться про філію кремлівського пропагандистського медіахолдингу ВДТРК, якому належить канал "Росія-1".
Про це повідомляє Центр Національного спротиву.
Пропагандистський мовник на ТОТ
У Центрі національного спротиву зазначають, що на Луганщині ворог запустив новий пропагандистський мовник.
Філію "Росія-1" набрали з російських гастролерів та колаборантів.
"Головна мета новоствореного осередку пропаганди — це трансляції брехні нібито від імені місцевих медіа. Хоча за фактом філія такою не є", — йдеться в повідомленні Центру.
Нагадаємо, австрійський суспільний мовник ORF визнав, що у сюжеті про мобілізацію в Україні були використані відеоматеріали, які "не відповідають змісту". Медійники визнали свою помилку.
Телеканал визнав, що помилки треба виправляти: "ORF зробить це в "Zeit im Bild" і, звичайно, виправить матеріал з відеоматеріалами про Україну".