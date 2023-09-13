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На окупованих територіях ворог запустив новий пропагандистський мовник

13 вересня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На окупованих територіях ворог запустив новий пропагандистський мовник
Телевізійна вишка. Фото ілюстративне: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На тимчасово окупованих територіях Луганської області  ворог запустив новий пропагандистський мовник. Йдеться про філію кремлівського пропагандистського медіахолдингу ВДТРК, якому належить канал "Росія-1".

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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У Центрі національного спротиву зазначають, що на Луганщині ворог запустив новий пропагандистський мовник. 

Філію "Росія-1" набрали з російських гастролерів та колаборантів.

"Головна мета новоствореного осередку пропаганди — це трансляції брехні нібито від імені місцевих медіа. Хоча за фактом філія такою не є", — йдеться в повідомленні Центру.

Повідомлення Центру національного спротиву

Нагадаємо, австрійський суспільний мовник ORF визнав, що у сюжеті про мобілізацію в Україні були використані відеоматеріали, які "не відповідають змісту". Медійники визнали свою помилку.

Телеканал визнав, що помилки треба виправляти: "ORF зробить це в "Zeit im Bild" і, звичайно, виправить матеріал з відеоматеріалами про Україну".

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