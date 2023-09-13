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На оккупированных территориях враг запустил новый пропагандистский вещатель

13 сентября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На оккупированных территориях враг запустил новый пропагандистский вещатель
Телевизионная вышка. Фото иллюстративный: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На временно оккупированных территориях Луганской области враг запустил новый пропагандистский вещатель. Речь идет о филиале кремлевского пропагандистского медиахолдинга ВГТРК, которому принадлежит канал "Россия-1".

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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В Центре национального сопротивления отмечают, что в Луганской области враг запустил новый пропагандистский вещатель.  

Филиал "Россия-1" набрали из российских гастролеров и коллаборантов.

"Главная цель новообразованной ячейки пропаганды — это трансляции лжи якобы от имени местных медиа. Хотя по факту филиал такой не является", — говорится в сообщении Центра.

Сообщение Центра национального сопротивления

Напомним, австрийский общественный вещатель ORF признал, что в сюжете о мобилизации в Украине были использованы видеоматериалы, "не соответствующие содержанию". Медийщики признали свою ошибку.

Телеканал признал, что ошибки нужно исправлять: "ORF сделает это в "Zeit im Bild" и, конечно, исправит материал с видеоматериалами об Украине".

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