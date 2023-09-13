На оккупированных территориях враг запустил новый пропагандистский вещатель
На временно оккупированных территориях Луганской области враг запустил новый пропагандистский вещатель. Речь идет о филиале кремлевского пропагандистского медиахолдинга ВГТРК, которому принадлежит канал "Россия-1".
Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.
Пропагандистский вещатель на ТОТ
В Центре национального сопротивления отмечают, что в Луганской области враг запустил новый пропагандистский вещатель.
Филиал "Россия-1" набрали из российских гастролеров и коллаборантов.
"Главная цель новообразованной ячейки пропаганды — это трансляции лжи якобы от имени местных медиа. Хотя по факту филиал такой не является", — говорится в сообщении Центра.
Напомним, австрийский общественный вещатель ORF признал, что в сюжете о мобилизации в Украине были использованы видеоматериалы, "не соответствующие содержанию". Медийщики признали свою ошибку.
Телеканал признал, что ошибки нужно исправлять: "ORF сделает это в "Zeit im Bild" и, конечно, исправит материал с видеоматериалами об Украине".