На оккупированных территориях враг запустил новый пропагандистский вещатель

Телевизионная вышка. Фото иллюстративный: Google

На временно оккупированных территориях Луганской области враг запустил новый пропагандистский вещатель. Речь идет о филиале кремлевского пропагандистского медиахолдинга ВГТРК, которому принадлежит канал "Россия-1".

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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В Центре национального сопротивления отмечают, что в Луганской области враг запустил новый пропагандистский вещатель.

Филиал "Россия-1" набрали из российских гастролеров и коллаборантов.

"Главная цель новообразованной ячейки пропаганды — это трансляции лжи якобы от имени местных медиа. Хотя по факту филиал такой не является", — говорится в сообщении Центра.

Напомним, австрийский общественный вещатель ORF признал, что в сюжете о мобилизации в Украине были использованы видеоматериалы, "не соответствующие содержанию". Медийщики признали свою ошибку.

Телеканал признал, что ошибки нужно исправлять: "ORF сделает это в "Zeit im Bild" и, конечно, исправит материал с видеоматериалами об Украине".