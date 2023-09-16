На півдні ЗСУ відсувають окупантів вглиб позицій

Робота артилерії. Фото: Національний інститут стратегічних досліджень

На південному фронті ситуація залишається напруженою через те, що ворог щосили намагається тероризувати мирне населення на правому березі Дніпра. Проте українські військові проривають оборону окупантів та відсувають їх вглиб позицій, створюючи плацдарм для наступу.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і продовжуємо вибивати ворога з тих позицій, які дадуть змогу припинити обстріл правобережжя Херсонської області. На різних ділянках Сили оборони України відсунули ворога на півдні від 3 до 10 кілометрів вглиб окупованих територій, але об'єктивно необхідно зачистити смугу хоча б в 30 кілометрів", — сказала військова.

Ситуація у Криму

За словами речниці "Півдня", підбиті кораблі у Криму після вдалих атак перетворилися на деталі для інших суден та більше не зможуть бути повноцінною частиною Чорноморського флоту Російської Федерації.

"Ураження суттєві та навряд можливе швидке відновлення. На них чекає складна логістична операція у більш безпечне місце, де їх не дістануть українські дрони. Але чи вдасться це їм — покаже час", — додала Гуменюк.

Втрати окупантів на півдні

За минулу добу ворогу завдано таких втрат:

5 гармат;

7 одиниць автомобільної техніки;

3 човни;

один спостережний пункт.

Нагадаємо, у мережі оприлюднили перше фото пошкодженого російського ракетного корабля "Самум". Його напередодні атакував дрон СБУ "Морський малюк".