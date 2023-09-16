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На юге ВСУ отодвигают окупантов вглубь позиций, — Гуменюк

16 сентября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На юге ВСУ отодвигают окупантов вглубь позиций
Работа артиллерии. Фото: Национальный институт стратегических исследований
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На южном фронте ситуация остается напряженной, так как враг изо всех сил пытается терроризировать мирное население на правом берегу Днепра. Однако украинские военные прорывают оборону оккупантов и отодвигают их вглубь позиций, создавая плацдарм для наступления.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Мы продолжаем контрбатарейную борьбу, и продолжаем выбивать врага с тех позиций, которые позволят прекратить обстрел правобережья Херсонской области. На разных участках Силы обороны Украины отодвинули врага на юге от 3 до 10 километров вглубь оккупированных территорий, но объективно необходимо зачистить полосу хотя бы в 30 километров", — сказала военная.

Ситуация в Крыму

По словам спикера "Юга", подбитые корабли в Крыму после удачных атак превратились в детали для других судов и больше не смогут быть полноценной частью Черноморского флота Российской Федерации.

"Поражения существенные, и вряд ли возможно быстрое восстановление. Их ждет сложная логистическая операция в более безопасное место, где их не достанут украинские дроны. Но удастся ли это им — покажет время", — добавила Гуменюк.

Потери оккупантов на юге

За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:

  • 5 орудий;
  • 7 единиц автомобильной техники;
  • 3 лодки;
  • один наблюдательный пункт.

Напомним, в сети обнародовали первое фото поврежденного российского ракетного корабля "Самум". Его накануне атаковал дрон СБУ "Морской малыш".

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