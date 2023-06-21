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На Прикарпатті планові операції чоловікам дозволили лише через ТЦК

21 червня 2023 08:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Прикарпатті планові операції чоловікам дозволили лише через ТЦК
Мобілізація в Україні. Фото: "Вечірній Київ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Івано-Франківській області військовозобов’язані зможуть потрапити на лікарняний стіл для проведення планової операції тільки після дозволу у військкоматі. А на блокпостах посилять контроль за особами без документів.

Про це з посиланням на рішення Ради оборони Івано-Франківської області повідомив телеканал НТК.

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На операції — через військкомати

Рада оборони Івано-Франківської області ухвалила рішення про те, що у медичних закладах регіону тимчасово призупинили проведення планових операцій.

Усі вони мають бути погоджені із територіальним центром комплектування.

Блокпости і ТЦК

Згідно із цим же рішенням Ради оборони, чоловіки віком від 18 до 59 років мають прийти до місцевих військових комісаріатів.

Також стало відомо, що на блокпостах у області будуть затримувати усіх осіб без документів.

Видалення інформації

Згодом телеканал видалив своє відео із сюжетом, присвяченим рішенню Ради оборони області.

Також видалив пост про планові операції і голова Коломийської РВА Любомир Глушков.

Глушков видалив пост про заборону планових операцій
Глушков видалив пост про заборону планових операцій

Нагадаємо, що у центрі комплектування та соціальної підтримки міста Івано-Франківська було видано пояснення щодо нещодавно презентованого розпорядження про загальнонаціональну мобілізацію.

Військові представники заявили, що подібний наказ стає обов'язковим під час продовження воєнного стану та мобілізаційних заходів, ґрунтуючись на врегулюванні продовження терміну воєнного режиму Декретом Президента України.

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