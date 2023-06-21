На Прикарпатье плановые операции мужчинам разрешили только через ТЦК

Мобилизация в Украине. Фото: "Вечірній Київ"

В Ивано-Франковской области военнообязанные смогут попасть на стол для проведения плановой операции только после разрешения в военкомате. А на блокпостах усилят контроль над лицами без документов.

Об этом со ссылкой на решение Совета обороны Ивано-Франковской области сообщил телеканал НТК.

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На операции — через военкоматы

Совет обороны Ивано-Франковской области принял решение о том, что в медицинских учреждениях региона временно приостановлено проведение плановых операций.

Все они должны согласовываться с территориальным центром комплектования.

Блокпосты и ТЦК

Согласно этому же решению Совета обороны, мужчины в возрасте от 18 до 59 лет должны прийти в местные военные комиссариаты.

Также стало известно, что на блокпостах области будут задерживать всех лиц без документов.

Удаление информации

Затем телеканал удалил свое видео с сюжетом, посвященным решению Совета обороны области.

Также удалил пост о плановых операциях и глава Коломыйской РВА Любомир Глушков.

Глушков удалил пост о запрете плановых операций

Напомним, что в центре комплектования и социальной поддержки города Ивано-Франковска было издано объяснение недавно представленного распоряжения об общенациональной мобилизации.

Военные представители заявили, что подобный приказ становится обязательным при продлении военного положения и мобилизационных мероприятий, основываясь на урегулировании продления срока военного режима Декретом Президента Украины.