На Прикарпатье плановые операции мужчинам разрешили только через ТЦК
В Ивано-Франковской области военнообязанные смогут попасть на стол для проведения плановой операции только после разрешения в военкомате. А на блокпостах усилят контроль над лицами без документов.
Об этом со ссылкой на решение Совета обороны Ивано-Франковской области сообщил телеканал НТК.
На операции — через военкоматы
Совет обороны Ивано-Франковской области принял решение о том, что в медицинских учреждениях региона временно приостановлено проведение плановых операций.
Все они должны согласовываться с территориальным центром комплектования.
Блокпосты и ТЦК
Согласно этому же решению Совета обороны, мужчины в возрасте от 18 до 59 лет должны прийти в местные военные комиссариаты.
Также стало известно, что на блокпостах области будут задерживать всех лиц без документов.
Удаление информации
Затем телеканал удалил свое видео с сюжетом, посвященным решению Совета обороны области.
Также удалил пост о плановых операциях и глава Коломыйской РВА Любомир Глушков.
Напомним, что в центре комплектования и социальной поддержки города Ивано-Франковска было издано объяснение недавно представленного распоряжения об общенациональной мобилизации.
Военные представители заявили, что подобный приказ становится обязательным при продлении военного положения и мобилизационных мероприятий, основываясь на урегулировании продления срока военного режима Декретом Президента Украины.