На Прикарпатті військовий втік з частини: як покарали дезертира

Військовий у кайданках. Ілюстративне фото: Google

В Івано-Франківській області до 4 років в'язниці засудили дезертира. Чоловіка мобілізували у травні минулого року року. Однак за місяць він втік з військової частини.

Про це йдеться у вироку Коломийського районного суду Івано-Франківської області.

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Повідомляється, що чоловіка мобілізували у травні минулого року. Відразу призначили на посаду головного сержанта стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону. Втім, за місяць він втік з військової частини.

На суді підозрюваний провину визнав. Йому інкримінували ч. 4 ст. 408 КК України — дезертирство, оскільки він самовільно залишив військову частину з метою ухилення від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, досить часто вручена повістка має лише інформаційний характер. Чоловіків повідомляють про продовження терміну загальної мобілізації або ж просять прийти до військкомату лише для оновлення даних.