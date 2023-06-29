На Прикарпатье военный бежал из части: как наказали дезертира

Военный в наручниках. Иллюстративное фото: Google

В Ивано-Франковской области к 4 годам тюрьмы приговорили дезертира. Мужчину мобилизовали в мае прошлого года. Однако через месяц он сбежал из воинской части.

Об этом говорится в приговоре Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области.

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Наказание для дезертира

Сообщается, что мужчину мобилизовали в мае прошлого года. Сразу назначили на должность главного сержанта стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Впрочем, через месяц он скрылся из воинской части.

На суде подозреваемый вину признал. Ему инкриминировали ч. 4 ст. 408 УК Украины — дезертирство, поскольку он самовольно оставил воинскую часть с целью уклонения от военной службы, совершенное в условиях военного положения.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы.

Напомним, довольно часто врученная повестка носит лишь информационный характер. Мужчинам сообщают о продлении срока общей мобилизации или же просят прийти в военкомат только для обновления данных.