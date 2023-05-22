На Сумщині оголосили евакуацію з деяких населених пунктів
У Сумській області оголосили евакуацію цивільних громадян з окремих населених пунктів Охтирської громади. Це спричинено частішими обстрілами окупантів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Евакуація з Охтирського району Сумщини
"Ворог значно підвищив вогневий вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району. З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення бажаючих в безпечні місця", — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що засобами транспорту ці громади забезпечені. На місці наразі перебувають керівництво районної військової адміністрації, представники поліції.
"Ситуація в області контрольована. Просимо зберігати спокій і користуватися тільки офіційними джерелами інформації, в жодному разі не розповсюджувати чутки та фейки", — наголосили в ОВА.
Нагадаємо, 10 травня у Харківській області евакуювали дітей з чотирьох громад через масові обстріли російських окупаційних військ.