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На Сумщині оголосили евакуацію з деяких населених пунктів

22 травня 2023 19:09
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На Сумщині оголосили евакуацію з деяких населених пунктів
Евакуаційні автобуси з пасажирами. Фото: armyinform.com.ua
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У Сумській області оголосили евакуацію цивільних громадян з окремих населених пунктів Охтирської громади. Це спричинено частішими обстрілами окупантів.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

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"Ворог значно підвищив вогневий вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району. З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення бажаючих в безпечні місця", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві зазначили, що засобами транспорту ці громади забезпечені. На місці наразі перебувають керівництво районної військової адміністрації, представники поліції.

"Ситуація в області контрольована. Просимо зберігати спокій і користуватися тільки офіційними джерелами інформації, в жодному разі не розповсюджувати чутки та фейки", — наголосили в ОВА.

Нагадаємо, 10 травня у Харківській області евакуювали дітей з чотирьох громад через масові обстріли російських окупаційних військ.

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