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В Сумской области объявили эвакуацию из некоторых населенных пунктов

22 мая 2023 19:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Сумской области объявили эвакуацию из некоторых населенных пунктов
Эвакуационные автобусы с пассажирами. Фото: armyinform.com.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Сумской области объявили эвакуацию гражданских граждан из отдельных населенных пунктов Охтырского громады. Это вызвано более частыми обстрелами оккупантов.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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"Враг значительно повысил огненное влияние на территорию отдельных пограничных общин Охтырского района. С целью недопущения гибели людей в этих громадах осуществляются меры по обеспечению жителей, в том числе перевозка желающих в безопасные места", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что средствами транспорта эти громады обеспечены. На месте находятся руководство районной военной администрации, представители полиции.

"Ситуация в области контролируемая. Просим сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации, ни в коем случае не распространять слухи и фейки", — подчеркнули в ОВА.

Напомним, 10 мая в Харьковской области эвакуировали детей из четырех громад из-за массовых обстрелов российских оккупационных войск.

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