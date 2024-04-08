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На Сумщині затримали колаборанта, який наводив ракети

8 квітня 2024 13:25
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Бригадир Софія
редактор
На Сумщині затримали колаборанта, який наводив ракети
Затримання колаборанта. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

СБУ затримала колишнього члена Партії регіонів, який допомагав ФСБ у наведенні авіабомб на Сумщині. Йому загрожує довічне ув'язнення. 

Про це повідомила Служба безпеки України у понеділок, 8 квітня.

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В ході спецоперації СБУ було затримано агента ФСБ Росії, який здійснював розвідку біля оборонних рубежів регіону. Під час розвідувальної місії він намагався визначити точні координати об’єктів Збройних сил України для коригування ворожих авіаційних ударів.

При затриманні у нього було вилучено мобільний телефон, через який він планував передати фотографії та геолокаційні дані потенційної "цілі". Служба безпеки зупинила спробу російської спецслужби отримати розвідувальні дані для організації повітряних ударів.

За інформацією слідства, затриманий є колишнім представником забороненої Партії регіонів. Після звільнення Сумщини від окупації він був завербований співробітником ФСБ для здійснення диверсійної діяльності в області. Ексрегіонал привернув увагу російських спецслужб своїми публікаціями в месенджері, де він висловлював підтримку кремлівському режиму. Для виконання завдань від ворога він виходив на місцевість, де таємно фотографував військові об’єкти та визначав їх координати.

На підставі зібраної інформації слідчі СБУ оголосили йому підозру за статтею про державну зраду Кримінального кодексу України, вчинену під час воєнного стану. Затриманий перебуває під арештом із загрозою довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що на Харківщині судитимуть двох колаборантів, які допомагали ворогу.

Раніше ми писали, що на Харківщині брат і сестра збирали інформацію про постачання техніки для ЗСУ.

СБУ
росія
Україна
ФСБ
Колаборант

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