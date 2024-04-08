Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Сумской области задержали коллаборанта, который наводил ракеты arrow

В Сумской области задержали коллаборанта, который наводил ракеты

8 апреля 2024 13:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Сумской области задержали коллаборанта, который наводил ракеты
Задержание коллаборанта. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

СБУ задержала бывшего члена Партии регионов, помогавшего ФСБ в наведении авиабомб в Сумской области. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в понедельник, 8 апреля.

Читайте также:

Агент ФСБ наводил ракеты на военные объекты

В ходе спецоперации СБУ был задержан агент ФСБ России, который осуществлял разведку у оборонительных рубежей региона. В ходе разведывательной миссии он пытался определить точные координаты объектов Вооруженных сил Украины для корректировки вражеских авиационных ударов.

При задержании у него был изъят мобильный телефон, через который он планировал передать фотографии и геолокационные данные потенциальной "цели". Служба безопасности остановила попытку российской спецслужбы получить разведывательные данные для организации воздушных ударов.

По информации следствия, задержанный является бывшим представителем запрещенной Партии регионов. После освобождения Сумщины от оккупации он был завербован сотрудником ФСБ для диверсионной деятельности в области. Экс-регионал привлек внимание российских спецслужб своими публикациями в мессенджере, где он выражал поддержку кремлевскому режиму. Для выполнения задач от врага он выходил на местность, где тайно фотографировал военные объекты и определял их координаты.

На основании собранной информации следователи СБУ объявили ему подозрение по статье о государственной измене Уголовного кодекса Украины, совершенное во время военного положения.

Задержанный находится под арестом с угрозой пожизненного заключения.

Напомним, что в Харьковской области будут судить двух коллаборантов, которые помогали врагу.

Ранее мы писали, что в Харьковской области брат и сестра собирали информацию о поставках техники для ВСУ.

СБУ
россия
Украина
ФСБ
Коллаборант

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку