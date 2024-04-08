В Сумской области задержали коллаборанта, который наводил ракеты

Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

СБУ задержала бывшего члена Партии регионов, помогавшего ФСБ в наведении авиабомб в Сумской области. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в понедельник, 8 апреля.

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В ходе спецоперации СБУ был задержан агент ФСБ России, который осуществлял разведку у оборонительных рубежей региона. В ходе разведывательной миссии он пытался определить точные координаты объектов Вооруженных сил Украины для корректировки вражеских авиационных ударов.

При задержании у него был изъят мобильный телефон, через который он планировал передать фотографии и геолокационные данные потенциальной "цели". Служба безопасности остановила попытку российской спецслужбы получить разведывательные данные для организации воздушных ударов.

По информации следствия, задержанный является бывшим представителем запрещенной Партии регионов. После освобождения Сумщины от оккупации он был завербован сотрудником ФСБ для диверсионной деятельности в области. Экс-регионал привлек внимание российских спецслужб своими публикациями в мессенджере, где он выражал поддержку кремлевскому режиму. Для выполнения задач от врага он выходил на местность, где тайно фотографировал военные объекты и определял их координаты.

На основании собранной информации следователи СБУ объявили ему подозрение по статье о государственной измене Уголовного кодекса Украины, совершенное во время военного положения.

Задержанный находится под арестом с угрозой пожизненного заключения.

Напомним, что в Харьковской области будут судить двух коллаборантов, которые помогали врагу.

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