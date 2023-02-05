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На тимчасово окупованих територіях окупанти спалюють у котельнях українські книги

5 лютого 2023 11:33
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Вилучають зі шкільних бібліотек — на окупованих територіях окупанти спалюють українську книги
Практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях. Книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву. 

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Окупанти спалюють українські книги

Росіяни вилучають книги з фондів загальних та шкільних бібліотек. В Ровеньках (Луганська область) зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

"Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають "нацистську літературу", та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги", — розповіли в центрі спротиву. 

Нагадаємо, у так званій "ДНР" випустили абетку для дітей, у який розповідають про військову агресію на Донбасі, як про визвольну війну російського народу.

На перших сторінках "Абетки Донбасу" розмістили звернення ватажка проросійських бойовиків – Дениса Пушиліна. Він пише, що у книзі діти знайдуть "слова, дорогі для жителів Донбасу".

Додамо, відомого історика Тімоті Снайдера вразило фото, як військовий ЗСУ в окопі читає його книгу.

"Ті, хто читають книжки, завжди перемагають тих, хто дивиться телевізор. Український військовий просто в окопі читає книжку "Дорога до несвободи: росія, Європа, Америка" історика Тімоті Снайдера", — йдеться у повідомленні.

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