Изымают из школьных библиотек — на оккупированных территориях оккупанты сжигают украинскую книгу

Практику сжигания книг россияне позаимствовали у нацистской Германии

На временно оккупированных территориях россияне изымают украинские книги и сжигают их в котельных. Книги изымаются из фондов общих и школьных библиотек.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Оккупанты сжигают украинские книги

Русские изымают книги из фондов общих и школьных библиотек. В Ровеньках (Луганская область) отмечены случаи массового сжигания украинской литературы в местных котельных.

"Заметим, что практику сжигания книг россияне позаимствовали у нацистской Германии. При этом россияне оправдывают это тем, что они изымают "нацистскую литературу", и в перечень такой литературы попадают все украинские книги", — рассказали в центре сопротивления.

Напомним, в так называемой "ДНР" выпустили алфавит для детей, в который рассказывают о военной агрессии на Донбассе, как об освободительной войне русского народа.

На первых страницах "Азбуки Донбасса" разместили обращение главаря пророссийских боевиков — Дениса Пушилина. Он пишет, что в книге дети найдут "слова, дорогие жителям Донбасса".

Известного историка Тимоти Снайдера поразило фото, как военный ВСУ в окопе читает его книгу.

"Те, кто читают книги, всегда побеждают тех, кто смотрит телевизор. Украинский военный прямо в окопе читает книгу "Дорога к несвободе: россия, Европа, Америка" историка Тимоти Снайдера", — говорится в сообщении.