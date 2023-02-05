Изымают из школьных библиотек — на оккупированных территориях оккупанты сжигают украинскую книгу

На временно оккупированных территориях оккупанты сжигают в котельных украинские книги
На временно оккупированных территориях россияне изымают украинские книги и сжигают их в котельных. Книги изымаются из фондов общих и школьных библиотек.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
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Оккупанты сжигают украинские книги
Русские изымают книги из фондов общих и школьных библиотек. В Ровеньках (Луганская область) отмечены случаи массового сжигания украинской литературы в местных котельных.
"Заметим, что практику сжигания книг россияне позаимствовали у нацистской Германии. При этом россияне оправдывают это тем, что они изымают "нацистскую литературу", и в перечень такой литературы попадают все украинские книги", — рассказали в центре сопротивления.
Напомним, в так называемой "ДНР" выпустили алфавит для детей, в который рассказывают о военной агрессии на Донбассе, как об освободительной войне русского народа.
На первых страницах "Азбуки Донбасса" разместили обращение главаря пророссийских боевиков — Дениса Пушилина. Он пишет, что в книге дети найдут "слова, дорогие жителям Донбасса".
Известного историка Тимоти Снайдера поразило фото, как военный ВСУ в окопе читает его книгу.
"Те, кто читают книги, всегда побеждают тех, кто смотрит телевизор. Украинский военный прямо в окопе читает книгу "Дорога к несвободе: россия, Европа, Америка" историка Тимоти Снайдера", — говорится в сообщении.