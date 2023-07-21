На тлі погроз обстрілювати кораблі Росія провела навчання у Чорному морі

Російський флот здійснює пуск ракети у Чорному морі. Фото: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Військово-морський флот Росії провів навчання у Чорному морі. Це відбулося на тлі погроз Міноборони РФ обстрілювати кораблі.

Про це повідомляє Interfax із посиланням на Міноборони РФ.

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"Під час спільного навчання кораблі та авіація флоту відпрацювали дії з ізоляції району, тимчасово закритого для судноплавства, а також виконали комплекс заходів щодо затримання судна-порушника", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії розповіли, що під час навчань у Чорному морі було виконано практичні пуски протикорабельних крилатих ракет. Там повідомили про успішність виконання бойової вправи, адже судно-мішень було знищено внаслідок удару.

"Під час навчання бойову вправу було виконано з використанням крилатої ракетної зброї. Стрільба відбулася успішно, умовний противник був знищений", — сказав офіцер Чорноморського флоту.

Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії зробили низку заяв щодо припинення Чорноморської "зернової угоди". Там продовжують погрожувати.

Також ми писали, що Міноборони України відповіло РФ на заяву, яка фактично створює морську блокаду. За цими діями окупантів ховається відкрита загроза для вільного судноплавства та продовольчої безпеки, ставлячи під загрозу життя та добробут мільйонів людей.