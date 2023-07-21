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На фоне угроз обстреливать корабли Россия провела учения в Черном море

21 июля 2023 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На фоне угроз обстреливать корабли Россия провела учения в Черном море
Российский флот производит пуск ракеты в Черном море. Фото: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военно-морской флот России провел учения в Черном море. Это произошло на фоне угроз Минобороны РФ обстреливать корабли.

Об этом сообщает Interfax со ссылкой на Минобороны РФ.

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"В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мер по задержанию судна-нарушителя", — говорится в сообщении.

В Минобороны России рассказали, что во время учений в Черном море были выполнены практические пуски противокорабельных крылатых ракет. Там сообщили об успешности выполнения боевого упражнения, ведь судно-мишень было уничтожено в результате удара.

"Во время учения боевое упражнение было выполнено с использованием крылатого ракетного оружия. Стрельба прошла успешно, условный противник был уничтожен", — сказал офицер Черноморского флота.

Напомним, в министерстве обороны России сделали ряд заявлений о прекращении Черноморского "зернового соглашения". Там продолжают угрожать.

Также мы писали, что Минобороны Украины ответило РФ на заявление, фактически создающее морскую блокаду. За этими действиями оккупантов скрывается открытая угроза свободному судоходству и продовольственной безопасности, ставя под угрозу жизнь и благосостояние миллионов людей.

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