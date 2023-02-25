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На війні в Україні загинув американський доброволець, — СNN

25 лютого 2023 23:41
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
В Україні загинув американський доброволець Ендрю Пітерс
Ендрю Пітерс
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У боях в Україні 16 лютого загинув 28-річний американський доброволець, ветеран армії США Ендрю Пітерс. У 2014 році він служив в Афганістані. 

Про це пише CNN.

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Пітерс приєднався до Міжнародного легіону оборони України, що був створений президентом України Володимиром Зеленським, щоб дозволити іноземним громадянам приєднатися до опору російським окупантам.

Пітерс був ветераном американської армії з Маршфілда, штат Вісконсін. Служив в Афганістані у 2014 році.

"Ми можемо підтвердити загибель громадян США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок із їхніми сім'ями і надаємо всю можливу консульську допомогу", — заявив представник Державного департаменту США у коментарі CNN.

Нагадаємо, 22 грудня під Бахмутом загинув розробник легендарної комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов

Додамо, що 19 грудня під Бахмутом загинув учасник ансамблю ім. Павла Вірського, Заслужений артист України Сергій Шкварченко.

23 грудня стало відомо про загибель на цій же ділянці фронту відомого українського кінорежисера Олега Бобала.

Крім того, на початку грудня на бахмутській ділянці фронту поклали життя за Україну п’ятеро добровольців із Грузії. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила співчуття у зв’язку із загибеллю своїх співвітчизників.

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