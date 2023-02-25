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На войне в Украине погиб американский доброволец, — СNN

25 февраля 2023 23:41
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
В Украине погиб американский доброволец Эндрю Питерс
Эндрю Питерс
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В боях в Украине 16 февраля погиб 28-летний американский доброволец, ветеран армии США Эндрю Питерс. В 2014 году он служил в Афганистане.

Об этом пишет CNN.

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Питерс присоединился к Международному легиону обороны Украины, созданному президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы позволить иностранным гражданам присоединиться к сопротивлению российским оккупантам.

Питерс был ветераном американской армии из Маршфилда, штат Висконсин. Служил в Афганистане в 2014 году.

"Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", — заявил представитель Государственного департамента США в комментарии CNN.

Напомним, 22 декабря под Бахмутом погиб разработчик легендарной компьютерной игры STALKER Владимир Ежов.

Добавым, что 19 декабря под Бахмутом погиб участник ансамбля им. Павла Вирского, Заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко.

23 декабря стало известно о гибели на этом же участке фронта известного украинского кинорежиссера Олега Бобала.

Кроме того, в начале декабря на бахмутском участке фронта положили жизнь за Украину пятеро добровольцев из Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с гибелью своих соотечественников.

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