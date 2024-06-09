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На війні за Україну загинув 63-й білоруський доброволець

9 червня 2024 12:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У боях на Харківському напрямку загинув білоруський доброволець
Білоруські добровольці. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У боях на Харківському напрямку загинув білоруський доброволець, який воював на боці України. Він став 63-м загиблим громадянином Білорусі на війні проти Росії.

Про це пише Еuroradio.

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Відомо, що білоруський воїн з позивним "Краків" загинув близько 10-13 березня на Харківському напрямку під час виконання бойового завдання. Іноземний доброволець потрапив під вогонь російської артилерії та отримав поранення, несумісні з життям.

Станом на зараз, захищаючи Україну, загинуло 63 громадян Білорусі. 

Раніше ми писали, що литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йонушас вирішив стати медиком-добровольцем. Він заявив, що його спонукала смерть добровольця медичної служби "Госпітальєри" Ірини "Чеки" Цибух.

Крім того, під час виконання завдання на фронті загинув майстер спорту з гімнастики Костянтин Черніков, який захищав Україну на одному із найнебезпечніших напрямків.

добровольці
окупанти
Білорусь
війна в Україні
Харківська область
загибель

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