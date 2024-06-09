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На войне за Украину погиб 63-й белорусский доброволец

9 июня 2024 12:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В боях на Харьковском направлении погиб белорусский доброволец
Белорусские добровольцы. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В боях на Харьковском направлении погиб белорусский доброволец, который воевал на стороне Украины. Он стал 63-м погибшим гражданином Белоруси на войне против России.

Об этом пишет Еuroradio.

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Известно, что белорусский воин с позывным "Краков" погиб около 10-13 марта на Харьковском направлении во время выполнения боевого задания. Иностранный доброволец попал под огонь российской артиллерии и получил ранения, несовместимые с жизнью.

По состоянию на сегодняшний день защищая Украину погибли 63 граждан Беларуси.

Ранее мы писали, что литовский журналист и волонтер Миндаугас Йонушас решил стать медиком-добровольцем. Он заявил, что его побудила смерть добровольца медицинской службы "Госпитальеры" Ирины "Чеки" Цыбух.

Кроме того, во время выполнения задания на фронте погиб мастер спорта по гимнастике Константин Черников, защищавший Украину на одном из самых опасных направлений.

добровольцы
оккупанты
Беларусь
война в Украине
Харьковская область
гибель

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