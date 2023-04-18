На війні загинув колишній народний депутат Олег Барна

Народний депутат восьмого скликання та військовослужбовець Олег Барна. Фото: facebook.com/oleg.barna.75

На фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Сьогодні, 18 квітня, йому мало б виповнитися 56 років.

Про це повідомив у Facebook 18 квітня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Читайте також:

Що відомо

"Вчора під час бойових дій загинув Олег Барна. Так вийшло, що ми мали можливість поспілкуватися з ним минулого тижня", — зазначив він.

Дмитрашківський показав відео, як колишній політик стріляє з автомата на відкритій місцевості.

Нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко написала, що кілька тижнів тому Олег Барна воював під Вугледаром. Вона написала, що політик загинув на Донбасі і служив у піхоті.

Що відомо про Олега Барну

Олег Барна був народним депутатом Верховної Ради восьмого скликання. Колишній політик народився 18 квітня 1967 року. Проходив службу в армії з 1985 по 1987 роки.

Після початку війни на Донбасі Барна пішов добровольцем у зону бойових дій. Воював у складі 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади, був командиром мінометного розрахунку з позивним "Дядько Олег". У ході бойових дій отримав контузію.

У Верховній Раді Барна запам’ятався кількома інцидентами. Зокрема, у січні 2015 року він з трибуни парламенту заявив, що Путін — *уйло. У відповідь із зали було чутно "ла-ла-ла-ла".

А наприкінці того ж року відбувся досить відомий інцидент за участю політика та тодішнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка у Раді. Нардеп підійшов до прем’єра з букетом квітів та запропонував Яценюку залишити трибуну. Після відмови він намагався винести буквально Яценюка із зали. Після цього між деякими нардепами зав’язалася бійка.

Нагадаємо, також захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Віталій Свінціцький — депутат міської ради минулого скликання, учасник антитерористичної операції з 2014 року. З перших днів повномасштабного вторгнення ворога він знову боронив Україну.