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На войне погиб бывший народный депутат Олег Барна

18 апреля 2023 21:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
На войне погиб бывший народный депутат Олег Барна
Народный депутат восьмого созыва и военнослужащий Олег Барна. Фото: facebook.com/oleg.barna.75
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Сегодня, 18 апреля, ему должно было исполниться 56 лет.

Об этом сообщил в Facebook 18 апреля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

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Что известно

"Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна. Так получилось, что у нас была возможность пообщаться с ним на прошлой неделе", — отметил он.

Дмитрашковский показал видео, как бывший политик стреляет из автомата на открытой местности.

Нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко написала, что несколько недель назад Олег Барна воевал под Угледаром. Она написала, что политик погиб на Донбассе и служил в пехоте.

Что известно об Олеге Барне

Олег Барна был народным депутатом Верховной Рады восьмого созыва. Бывший политик родился 18 апреля 1967 года. Проходил службу в армии с 1985 по 1987 годы.

После начала войны в Донбассе Барна пошел добровольцем в зону боевых действий. Воевал в составе 128-й отдельной горно-пехотной бригады, был командиром минометного расчета с позывным "Дядя Олег". В ходе боевых действий получил контузию.

В Верховной Раде Барна запомнился несколькими инцидентами. В частности, в январе 2015 года он с трибуны парламента заявил, что Путин – *уйло. В ответ из зала было слышно "ла-ла-ла-ла".

А в конце того же года произошел небезызвестный инцидент с участием политика и тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка в Раде. Нардеп подошел к премьеру с букетом цветов и предложил Яценюку покинуть трибуну. После отказа он пытался вынести Яценюка из зала. После этого между некоторыми нардепами завязалась потасовка.

Напомним, также защищая Украину от российских оккупантов, погиб Виталий Свинцицкий — депутат городского совета прошлого созыва, участник антитеррористической операции с 2014 года. С первых дней полномасштабного вторжения врага он снова защищал Украину.

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