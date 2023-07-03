Мобілізація в Україні — військовий зробив важливу заяву для чоловіків в тилу

Українські військові, які нещодавно повернулися з окопів Бахмута, йдуть вулицею у Часовому Яру, 8 березня 2023 року. Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Вже другий рік в Україні триває повномасштабна війна. Багато добровольців пішли на фронт, щоб захистити свою державу від окупанта. Проте є й ті, хто залишається в тилу й сподіваються на те, що мобілізація їх не зачепить.

До таких українців звернувся командир першого механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним "Бот". В інтерв’ю пресслужбі 3 ОШБр він наголосив, "переседіти" війну не вдасться нікому.

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Військовий каже, що не засуджує чоловіків, які залишаються в тилу. Й позитивно ставиться до тих, хто працює та тримає економічний фронт.

"Економіку потрібно підіймати однозначно. Прямо форсованими темпами", — вважає "Бот".

Водночас чоловіків призовного віку, які не йдуть на військову службу, сподіваючись, що їх це не торкнеться й вони зможуть уникнути участі у війні, військовий спішить розчарувати.

"Бот" впевнений, що воювати будуть всі, а ті, хто ще цього не зрозумів, живуть в ілюзіях.

"Немає почуття презирства чи там ненависті до них взагалі. Насправді є трохи почуття жалю, тому що вони живуть в ілюзіях. Я відкрию секрет: всі попадуть в армію. Всі, хто був мобілізований у 2022 році, думали у 2014-му: та в АТО є кому воювати. Так само і тут. Хто їм гарантує, що їх ніколи не заберуть на війну. ХХІ століття — почалася епоха війн. Ви що всі досі цього не зрозуміли?! Вони самі себе обманюють. Їм же гірше. Краще б починали тренуватись, готуватись і вивчати, у який підрозділ можна піти служити", — наголосив "Бот".

Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним "Бот". Скріншот з Youtube

Що відомо про українського військового з позивним "Бот"

"Бот" захищає Україну з серпня 2014 року. Військовослужбовець воював у Пісках, Широкиному. З початком повномасштабного вторгнення став до лав 3 ОШБр. Воював на Київщині. Пройшов Гостомель, Бучу, Мощун, Стоянку. Навесні 2023 року брав участь у запеклих боях за Бахмут, які називав найважчими у своїй військовій кар'єрі.

Наразі військовий "Бот" є командиром 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

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