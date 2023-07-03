Мобилизация в Украине — военный сделал важное заявление для мужчин в тылу

Украинские военные, недавно вернувшиеся из окопов Бахмута, идут по улице во Часовом Яру, 8 марта 2023 года. Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Уже второй год в Украине идет полномасштабная война. Многие добровольцы ушли на фронт, чтобы защитить свое государство от оккупанта. Однако есть и те, кто остается в тылу и надеются на то, что мобилизация их не коснется.

К таким украинцам обратился командир первого механизированного батальона 3 ОШБр с позывным "Бот". В интервью пресс-службе 3 ОШБр он подчеркнул, "пересидеть" войну не удастся никому.

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Военный говорит, что не осуждает остающихся в тылу мужчин. И положительно относится к работающим и держащим экономический фронт.

"Экономику нужно поднимать однозначно. Прямо форсированными темпами", — считает "Бот".

В то же время, мужчин призывного возраста, которые не идут на военную службу, надеясь, что их это не коснется и они смогут избежать участия в войне, военный спешит разочаровать.

"Бот" уверен, что воевать будут все, а те, кто еще этого не понял, живут в иллюзиях.

"Нет чувства презрения или там ненависти к ним вообще. На самом деле есть немного чувство сострадания, потому что они живут в иллюзиях. Я открою секрет: все попадут в армию. Все, кто был мобилизован в 2022 году, думали в 2014-м: в АТО есть кому воевать. Так же и здесь. Кто им гарантирует, что их никогда не заберут на войну. ХХІ век — началась эпоха войн. Вы что все до сих пор этого не поняли?! Они сами себя обманывают. Им же хуже. Лучше бы начинали тренироваться, готовиться и изучать, в какое подразделение можно пойти служить", — подчеркнул "Бот".

Командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр с позывным "Ботом". Скриншот из Youtube

Что известно об украинском военном с позывным "Бот"

"Бот" защищает Украину с августа 2014 года. Военнослужащий воевал в Песках, Широкино. С началом полномасштабного вторжения стал в ряды 3 ОШБр. Воевал на Киевщине. Прошел Гостомель, Бучу, Мощун, Стоянку. Весной 2023 года участвовал в ожесточенных боях за Бахмут, которые называл самыми тяжелыми в своей военной карьере.

В настоящее время военный "Бот" является командиром 1-го механизированного батальона 3 ОШБр.

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