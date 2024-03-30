На Вінниччині виявили уламки російської ракети та безпілотника — деталі

Уламки ракети. Фото: Нацполіція

У Вінницькій області в п'ятницю, 29 березня, були виявлені уламки російської ракети Х-101. Також там знайшли залишки збитого дрона-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Вінниччини.

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"29 березня до поліції надійшли повідомлення про виявлення частин Shahed та ракети, збитих силами ППО, у двох районах області", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, бойова частина безпілотника була нездетонована.

Уламки дрона. Фото: Нацполіція

Відомо, що вибухотехніки обстежили місця падіння. Після проведення документування подій уламки будуть вилучені та знищені.

Уламки дрона. Фото: Нацполіція

Зазначається, що внаслідок падіння збитих повітряних цілей обійшлося без постраждалих. Про пошкодження майна не повідомлялося.

Нагадаємо, 19 березня у Вінницькій області вибухотехніки обстежили місця падіння чотирьох ворожих безпілотників. Один з ворожих дронів був практично неушкоджений.

Також ми писали, що 29 березня в Румунії знову знайшли уламки БпЛА, які Росія випускає під час атак на Україну. Ймовірно, дрон мав атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.