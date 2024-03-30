На Вінниччині виявили уламки російської ракети та безпілотника — деталі
У Вінницькій області в п'ятницю, 29 березня, були виявлені уламки російської ракети Х-101. Також там знайшли залишки збитого дрона-камікадзе.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Вінниччини.
Атака на Вінниччину 29 березня
"29 березня до поліції надійшли повідомлення про виявлення частин Shahed та ракети, збитих силами ППО, у двох районах області", — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, бойова частина безпілотника була нездетонована.
Відомо, що вибухотехніки обстежили місця падіння. Після проведення документування подій уламки будуть вилучені та знищені.
Зазначається, що внаслідок падіння збитих повітряних цілей обійшлося без постраждалих. Про пошкодження майна не повідомлялося.
Нагадаємо, 19 березня у Вінницькій області вибухотехніки обстежили місця падіння чотирьох ворожих безпілотників. Один з ворожих дронів був практично неушкоджений.
Також ми писали, що 29 березня в Румунії знову знайшли уламки БпЛА, які Росія випускає під час атак на Україну. Ймовірно, дрон мав атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.
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