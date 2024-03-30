На Винниччине обнаружили обломки российской ракеты и беспилотника — детали

Обломки ракеты. Фото: Нацполиция

В Винницкой области в пятницу, 29 марта, были обнаружены обломки российской ракеты Х-101. Также там нашли остатки сбитого дрона-камикадзе.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Винницкой области.

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"29 марта в полицию поступили сообщения об обнаружении частей Shahed и ракеты, сбитых силами ПВО, в двух районах области", — говорится в сообщении.

По данным полиции, боевая часть беспилотника не сдетонировала.

Обломки дрона. Фото: Нацполиция

Известно, что взрывотехники обследовали места падения. После проведения документирования событий обломки будут изъяты и уничтожены.

Обломки дрона. Фото: Нацполиция

Отмечается, что в результате падения сбитых воздушных целей обошлось без пострадавших. О повреждении имущества не сообщалось.

Напомним, 19 марта в Винницкой области взрывотехники обследовали места падения четырех вражеских беспилотников. Один из вражеских дронов был практически невредим.

Также мы писали, что 29 марта в Румынии снова обнаружили обломки БпЛА, которые Россия выпускает во время атак на Украину. Вероятно, дрон должен был атаковать портовую инфраструктуру на Дунае.