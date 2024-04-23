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На Закарпатті військовий помер по дорозі в навчальний центр — розпочато розслідування

23 квітня 2024 11:53
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На Закарпатті військовий помер по дорозі в навчальний центр — розпочато розслідування
Українські військові їдуть на вантажівці. Ілюстративне фото: The New York Times
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У Закарпатській області по дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ від чого він помер. За даним фактом призначено службову перевірку.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вівторок, 23 квітня. 

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Що відомо про ситуацію

У відомстві розповіли, що по дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку, однак медики не встигли.

За даним фактом призначено службову перевірку.

"Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловлює співчуття рідним та близьким померлого", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису Закарпатського ОТЦК та СП

Нагадаємо, на початку квітня у Хмельницькому помер 41-річний чоловік після відвідування ТЦК. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, однак врятувати не вдалося. Рідні загиблого звинуватили у всьому воєнкомів. 

Крім того, наприкінці лютого на Тернопільщині помер чоловік після кількох днів перебування в ТЦК. Медики діагностували у нього напад судом. Водночас місцеві кажуть, що у чоловіка були поламані ребра, щелепа та синці над очима. 

смерть
Закарпаття
військові
розслідування
ТЦК та СП

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