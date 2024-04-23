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На Закарпатье военный умер по дороге в учебный центр — ОТЦК начал расследование

23 апреля 2024 11:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Закарпатье военный умер по дороге в учебный центр — ОТЦК начал расследование
Украинские военные едут на грузовике. Иллюстративное фото: REUTERS/Thomas Peter
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Закарпатской области по дороге в учебный центр у военнообязанного случился эпилептический приступ, от чего он умер. По данному факту назначена служебная проверка.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во вторник, 23 апреля.

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Что известно о ситуации

В ведомстве рассказали, что по дороге в учебный центр у военнообязанного случился эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую, однако медики не успели.

По данному факту назначена служебная проверка.

"Командование Закарпатского ОТЦК и СП выражает соболезнования родным и близким умершего", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Закарпатского ОТЦК и СП

Напомним, в начале апреля в Хмельницком умер 41-летний мужчина после посещения ТЦК. Врачи сделали ему операцию и двое суток боролись за жизнь мужчины, однако спасти не удалось. Родные погибшего обвинили во всем военкомов.

Кроме того, в конце февраля в Тернопольской области умер мужчина после нескольких дней пребывания в ТЦК. Медики диагностировали у него нападение судорог. В то же время местные говорят, что у мужчины были поломаны ребра, челюсть и синяки над глазами.

смерть
Закарпатье
военные
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ТЦК и СП

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