На Закарпатье военный умер по дороге в учебный центр — ОТЦК начал расследование
В Закарпатской области по дороге в учебный центр у военнообязанного случился эпилептический приступ, от чего он умер. По данному факту назначена служебная проверка.
Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во вторник, 23 апреля.
Что известно о ситуации
В ведомстве рассказали, что по дороге в учебный центр у военнообязанного случился эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую, однако медики не успели.
По данному факту назначена служебная проверка.
"Командование Закарпатского ОТЦК и СП выражает соболезнования родным и близким умершего", — говорится в сообщении.
Напомним, в начале апреля в Хмельницком умер 41-летний мужчина после посещения ТЦК. Врачи сделали ему операцию и двое суток боролись за жизнь мужчины, однако спасти не удалось. Родные погибшего обвинили во всем военкомов.
Кроме того, в конце февраля в Тернопольской области умер мужчина после нескольких дней пребывания в ТЦК. Медики диагностировали у него нападение судорог. В то же время местные говорят, что у мужчины были поломаны ребра, челюсть и синяки над глазами.
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