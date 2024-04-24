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На Запоріжжі лунали вибухи — росіяни вдарили по регіону понад 400 разів

24 квітня 2024 09:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Запоріжжі лунали вибухи — росіяни вдарили по регіону понад 400 разів
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти упродовж останньої доби вдарили по Запорізькій області 428 разів. Під ворожим вогнем опинились 11 населених пунктів регіону.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у середу, 24 квітня. 

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Федоров розповів, що окупанти вдарили по регіону 428 разів по 11 населених пунктах. Так, армія РФ випустила:

  • 147 БпЛА різної модифікації на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку,
  • шість обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне та Роботине,
  • 275 артобстрілів росіяни завдали по території Новояковлівки, Гуляйполя, Залізничного, Вербового, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Малих Щербаків та П’ятихаток.  

"Надійшло вісім повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня у Харкові внаслідок російської повітряної атаки постраждали шість мирних жителів. Пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, офісні приміщення, кафе та 33 автомобілі.

Крім того, зранку 24 квітня окупанти вдарили ракетами по Одесі. Наразі вся інформація уточнюється. 

Запоріжжя
обстріли
окупанти
війна в Україні

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