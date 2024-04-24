На Запорожье раздавались взрывы — россияне ударили по региону более 400 раз

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты на протяжении последних суток ударили по Запорожской области 428 раз. Под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов региона.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 24 апреля.

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Федоров рассказал, что оккупанты ударили по региону 428 раз по 11 населенным пунктам. Так, армия РФ выпустила:

147 БпЛА разной модификации на Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку,

шесть обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Левадное и Работино,

275 артобстрелов россияне нанесли по территории Новояковловки, Гуляйполя, Железнодорожного, Ивового, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Малых Щербаков и Пятихаток.

"Поступило восемь сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Напомним, в ночь на 24 апреля в Харькове в результате российской воздушной атаки пострадали шесть мирных жителей. Повреждения получили три многоэтажки, офисные помещения, кафе и 33 автомобиля.

Кроме того, утром 24 апреля оккупанты ударили ракетами по Одессе. В настоящее время вся информация уточняется.