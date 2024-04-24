На Запорожье раздавались взрывы — россияне ударили по региону более 400 раз
Российские оккупанты на протяжении последних суток ударили по Запорожской области 428 раз. Под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов региона.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 24 апреля.
Обстрелы Запорожской области
Федоров рассказал, что оккупанты ударили по региону 428 раз по 11 населенным пунктам. Так, армия РФ выпустила:
- 147 БпЛА разной модификации на Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку,
- шесть обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Левадное и Работино,
- 275 артобстрелов россияне нанесли по территории Новояковловки, Гуляйполя, Железнодорожного, Ивового, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Малых Щербаков и Пятихаток.
"Поступило восемь сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 24 апреля в Харькове в результате российской воздушной атаки пострадали шесть мирных жителей. Повреждения получили три многоэтажки, офисные помещения, кафе и 33 автомобиля.
Кроме того, утром 24 апреля оккупанты ударили ракетами по Одессе. В настоящее время вся информация уточняется.
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