На Запоріжжі мешканці тимчасово окупованих територій вже 40 днів перебувають у заручниках росіян

Загарбники вигадують різні причини, щоб не випускати людей із населених пунктів

Російські загарбники 40 днів тримають у заручниках мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області. Ворог заборонив єдиний виїзд до підконтрольного Україні Запоріжжя.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Федорова, причини для заборони виїзду людей окупанти вигадують на ходу:

спочатку жалілись на новорічні канікули ФСБ, які проводять фільтрацію на пропускному пункті у Василівці;

потім розказували байки про відрядження коменданта, без якого дозволу на виїзд ніхто не отримає;

нині обкатують нову версію — псевдонаступ на Запорізькому напрямку, який, очима наших захисників з ЗСУ, виглядає як добровільне удобрення ґрунту ворожими тілами.

"Нагадую, що існують альтернативні шляхи виїзду з тимчасово окупованих територій. Не зволікайте, адже ворог може вигадати нові способи "перекрити" кисень тим, хто намагається покинути створену ним резервацію", — додав Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія країни-агресора нарощує інтенсивність обстрілів Запорізької області. Так, протягом доби 18 січня окупанти обстріляли 17 населених пунктів регіону.

Також повідомлялося, що місто Гуляйполе на Запоріжжі перебуває у прифронтовій смузі і постійно обстрілюється російськими окупантами із сусідніх Пологів. У місті немає ні води, ні опалення, ні електроенергії.