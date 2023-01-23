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В Запорожской области жители временно оккупированных территорий уже 40 дней находятся в заложниках россиян

23 января 2023 18:18
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
В Запорожской области жители временно оккупированных территорий уже 40 дней находятся в заложниках россиян
Захватчики придумывают разные причины, чтобы не выпускать людей из населенных пунктов
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Российские захватчики 40 дней держат в заложниках жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. Враг запретил единственный выезд в подконтрольное Украине Запорожье.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Федорова, причины для запрета выезда людей оккупанты придумывают на ходу:

  • сначала жаловались на новогодние каникулы ФСБ, которые производят фильтрацию на пропускном пункте в Васильевке;
  • потом рассказывали байки о командировке коменданта, без какого разрешения на выезд никто не получит;
  • ныне обкатывают новую версию — псевдонаступление на Запорожском направлении, которое глазами наших защитников из ВСУ выглядит как добровольное удобрение почвы враждебными телами.

"Напоминаю, что существуют альтернативные пути выезда с временно оккупированных территорий. Не медлите, ведь враг может придумать новые способы "перекрыть" кислород тем, кто пытается покинуть созданную им резервацию", — добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что армия страны-агрессора увеличивает интенсивность обстрелов Запорожской области. Так, в течение суток 18 января оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов региона.

Также сообщалось, что город Гуляйполе в Запорожье находится в прифронтовой полосе и постоянно обстреливается российскими оккупантами из соседних Полог. В городе нет ни воды, ни отопления, ни электроэнергии.

 

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