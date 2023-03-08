​​​​​​​На Запоріжжі окупанти грабують фермерів під виглядом купівлі зерна, — Генштаб

Росіяни грабують українських фермерів у Запорізькій області

У Василівському районі російські окупаційні війська відбирають зерно у місцевих фермерів. Під виглядом купівлі збіжжя за заниженими цінами відбувається справжня кофіскація майна.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Грабіж на Запоріжжі

За інформацією української розвідки, російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення.

Так, у Запорізькій області зафіксовані подібні факти щодо місцевих фермерів.

Конфіскація зерна

У селі Улянівка Василівського району Запорізької області, що перебуває у окупації, за наказом місцевої "адміністрації" до одного із ангарів звозять збіжжя зернових культур із агропромислових та фермерських підприємств району.

Формально окупанти купують у підприємців це зерно за заниженими цінами, фактично ж відбувається процес конфіскації майна громадян України.

Нагадаємо, у грудні 2022 року повідомлялося, що російська федерація вкрала українського зерна на окупованих територіях на 1 мільярд доларів США.

Так, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти на щоденній основі вивозять український урожай із Маріупольського району. Зерно вивозиться зерновозами та елеваторами з усіх сховищ.

Фото з російських ЗМІ