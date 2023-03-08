На Запоріжжі окупанти грабують фермерів під виглядом купівлі зерна, — Генштаб
У Василівському районі російські окупаційні війська відбирають зерно у місцевих фермерів. Під виглядом купівлі збіжжя за заниженими цінами відбувається справжня кофіскація майна.
Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
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Грабіж на Запоріжжі
За інформацією української розвідки, російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення.
Так, у Запорізькій області зафіксовані подібні факти щодо місцевих фермерів.
Конфіскація зерна
У селі Улянівка Василівського району Запорізької області, що перебуває у окупації, за наказом місцевої "адміністрації" до одного із ангарів звозять збіжжя зернових культур із агропромислових та фермерських підприємств району.
Формально окупанти купують у підприємців це зерно за заниженими цінами, фактично ж відбувається процес конфіскації майна громадян України.
Нагадаємо, у грудні 2022 року повідомлялося, що російська федерація вкрала українського зерна на окупованих територіях на 1 мільярд доларів США.
Так, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти на щоденній основі вивозять український урожай із Маріупольського району. Зерно вивозиться зерновозами та елеваторами з усіх сховищ.
Фото з російських ЗМІ