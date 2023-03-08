На Запорожье оккупанты грабят фермеров под видом покупки зерна, — Генштаб
В Васильевском районе российские оккупационные войска отбирают зерно у местных фермеров. Под видом покупки зерна по заниженным ценам происходит подлинная конфискация имущества.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.
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Грабеж на Запорожье
По информации украинской разведки, российские оккупанты продолжают грабить местное население.
Так, в Запорожской области зафиксированы подобные факты местных фермеров.
Конфискация зерна
В селе Уляновка Васильевского района Запорожской области, который находится в оккупации, по приказу местной "администрации" в один из ангаров свозят зерно зерновых культур с агропромышленных и фермерских предприятий района.
Формально оккупанты покупают у предпринимателей это зерно по заниженным ценам, фактически же происходит процесс конфискации имущества граждан Украины.
Напомним, в декабре 2022 года сообщалось, что российская федерация украла украинское зерно на оккупированных территориях на 1 миллиард долларов США.
Так, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты на ежедневной основе вывозят украинский урожай из Мариупольского района. Зерно вывозится зерновозами и элеваторами из всех хранилищ.
Фото из российских СМИ