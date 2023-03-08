На Запорожье оккупанты грабят фермеров под видом покупки зерна, — Генштаб

Россияне грабят украинских фермеров в Запорожской области

В Васильевском районе российские оккупационные войска отбирают зерно у местных фермеров. Под видом покупки зерна по заниженным ценам происходит подлинная конфискация имущества.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

Грабеж на Запорожье

По информации украинской разведки, российские оккупанты продолжают грабить местное население.

Так, в Запорожской области зафиксированы подобные факты местных фермеров.

Конфискация зерна

В селе Уляновка Васильевского района Запорожской области, который находится в оккупации, по приказу местной "администрации" в один из ангаров свозят зерно зерновых культур с агропромышленных и фермерских предприятий района.

Формально оккупанты покупают у предпринимателей это зерно по заниженным ценам, фактически же происходит процесс конфискации имущества граждан Украины.

Напомним, в декабре 2022 года сообщалось, что российская федерация украла украинское зерно на оккупированных территориях на 1 миллиард долларов США.

Так, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты на ежедневной основе вывозят украинский урожай из Мариупольского района. Зерно вывозится зерновозами и элеваторами из всех хранилищ.

Фото из российских СМИ