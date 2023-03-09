На Запоріжжі окупаційна "адміністрація" почала зганяти місцеве населення в ополчення

До "ополчення", за словами гауляйтера Євгена Балицького, будуть залучатися усі, хто живе чи жив на території Запорізької області

На окупованій території Запорізької області оголосили про створення "народного ополчення". Гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький заявив, що "ополченці" мають паралельно ще і працювати.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі російський гауляйтер Запорізької області Євген Балицький.

"Народне ополчення" на окупованому Запоріжжі

Керівник окупаційної "адміністрації" Запорізької області Євген Балицький заявив про початок формування "народного ополчення".

Він підписав відповідний указ.

Кого заганятимуть у "ополчення"

Балицький заявив, що до "народного ополчення" залучатимуть усіх повнолітніх мешканців окупованої території Запорізької області, або тих, хто виїхав з окупованого регіону до росії.

Участь у "ополченні" нібито буде добровільним.

Члени цього формування паралельно із військовою службою мають працювати на своєму основному місці роботи.

Навіщо Балицькому "ополчення"

Гауляйтер пояснив мету створення цього військового формування.

"Головні завдання підрозділів Народного ополчення – охорона громадського порядку та важливих об'єктів життєзабезпечення області, а також захист державної власності та майна громадян", — заявив очільник окупаційної "адміністрації".

Нагадаємо, що 4 березня Балицький оголосив Мелітополь столицею Запорізької області, фактично відмовившись від окупації Запоріжжя.

Фото з російських ЗМІ