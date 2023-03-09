В Запорожской области оккупационная "администрация" начала сгонять местное население в ополчение
На оккупированной территории Запорожской области объявили о создании "народного ополчения". Гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий заявил, что "ополченцы" должны параллельно еще и работать.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале российский гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий.
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"Народное ополчение" на оккупированном Запорожье
Руководитель оккупационной "администрации" Запорожской области Евгений Балицкий заявил о начале формирования "народного ополчения".
Он подписал соответствующий указ.
Кого будут загонять в "ополчение"
Балицкий заявил, что в "народное ополчение" будут привлекать всех совершеннолетних жителей оккупированной территории Запорожской области, или выехавших из оккупированного региона в россию.
Участие в "ополчении" якобы будет добровольным.
Члены этого формирования параллельно с военной службой должны работать на своем основном месте работы.
Зачем Балицкому "ополчение"
Гауляйтер объяснил цель создания этого военного формирования.
"Главные задачи подразделений Народного ополчения — охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан", — заявил глава оккупационной "администрации".
Напомним, 4 марта Балицкий объявил Мелитополь столицей Запорожской области, фактически отказавшись от оккупации Запорожья.
Фото из российских СМИ