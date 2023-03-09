В Запорожской области оккупационная "администрация" начала сгонять местное население в ополчение

В "ополчение", по словам гауляйтера Евгения Балицкого, будут привлекаться все, кто живет или жил на территории Запорожской области

На оккупированной территории Запорожской области объявили о создании "народного ополчения". Гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий заявил, что "ополченцы" должны параллельно еще и работать.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале российский гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий.

"Народное ополчение" на оккупированном Запорожье

Руководитель оккупационной "администрации" Запорожской области Евгений Балицкий заявил о начале формирования "народного ополчения".

Он подписал соответствующий указ.

Кого будут загонять в "ополчение"

Балицкий заявил, что в "народное ополчение" будут привлекать всех совершеннолетних жителей оккупированной территории Запорожской области, или выехавших из оккупированного региона в россию.

Участие в "ополчении" якобы будет добровольным.

Члены этого формирования параллельно с военной службой должны работать на своем основном месте работы.

Зачем Балицкому "ополчение"

Гауляйтер объяснил цель создания этого военного формирования.

"Главные задачи подразделений Народного ополчения — охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан", — заявил глава оккупационной "администрации".

Напомним, 4 марта Балицкий объявил Мелитополь столицей Запорожской области, фактически отказавшись от оккупации Запорожья.

Фото из российских СМИ