На Запоріжжі під час урочистого нагородження ЗСУ загинуло багато цивільних та військових, — ЗМІ

Вибух. Ілюстративне фото: ДСНС

У ЗМІ з'явилася інформація, що 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишикували для урочистостей до дня ракетних військ та артилерії, серед постраждалих цивільні та військові.

Про це повідомляє Суспільне.

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Загибель людей внаслідок обстрілу Запоріжжя

Про "смертельне вручення" Суспільному на умовах анонімності сказали два джерела в ЗСУ, а також один представник місцевої влади на Запоріжжі.

Повідомлення Суспільного. Фото: скриншот допису Суспільного

Також військовий із псевдонімом "Каспер", який виконує бойові завдання поряд із постраждалою бригадою, розповів, що офіцери зібрали бійців на шикування для нагородження. Оскільки місце зібрання розташоване близько до позицій ворога, росіяни побачили скупчення українців і завдали удару.

У своєму відео він додав, що внаслідок обстрілу є багато загиблих та постраждалих серед бійців ЗСУ та цивільного населення села.

"Урочисті шикування на відкритій місцевості — саме те, що зараз потрібно нашій армії. За совєцькі традиції треба вже запровадити кримінальну відповідальність. Цікаво, чи покарають когось хоч цього разу. Чи буде як завжди", — написав Сергій Стерненко, ймовірно, відреагувавши на загибель людей, внаслідок обстрілу.

Повідомлення Стерненка. Фото: скриншот допису Стерненка

Чи підтверджували інформацію компетентні органи

Наразі відомо, що за інформацією Суспільного, голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, не розголошуючи деталей, анонсував вшанування воїнів, втім після "офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр".

"Не коментуємо втрат з початку повномасштабного вторгенння", — зазначили у Генштабі під час коментаря Суспільному. Наразі офіційного підтвердження щодо цієї ситуації від ЗСУ наразі немає.

Нагадаємо, 30 жовтня російські окупанти вдарили по Запорізькому району балістикою. Внаслідок влучання є руйнування серед об'єктів соціальної інфраструктури.