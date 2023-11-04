Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow На Запоріжжі під час урочистого нагородження ЗСУ загинуло багато цивільних та військових, — ЗМІ arrow

На Запоріжжі під час урочистого нагородження ЗСУ загинуло багато цивільних та військових, — ЗМІ

4 листопада 2023 21:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Запоріжжі під час урочистого нагородження ЗСУ загинуло багато цивільних та військових, — ЗМІ
Вибух. Ілюстративне фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У ЗМІ з'явилася інформація, що 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишикували для урочистостей до дня ракетних військ та артилерії, серед постраждалих цивільні та військові.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by C@sper (@casper_ua_kyiv)

Загибель людей внаслідок обстрілу Запоріжжя

Про "смертельне вручення" Суспільному на умовах анонімності сказали два джерела в ЗСУ, а також один представник місцевої влади на Запоріжжі.

Повідомлення Суспільного
Повідомлення Суспільного. Фото: скриншот допису Суспільного

Також військовий із псевдонімом "Каспер", який виконує бойові завдання поряд із постраждалою бригадою, розповів, що офіцери зібрали бійців на шикування для нагородження. Оскільки місце зібрання розташоване близько до позицій ворога, росіяни побачили скупчення українців і завдали удару. 

У своєму відео він додав, що внаслідок обстрілу є багато загиблих та постраждалих серед бійців ЗСУ та цивільного населення села.

"Урочисті шикування на відкритій місцевості — саме те, що зараз потрібно нашій армії. За совєцькі традиції треба вже запровадити кримінальну відповідальність. Цікаво, чи покарають когось хоч цього разу. Чи буде як завжди", — написав Сергій Стерненко, ймовірно, відреагувавши на загибель людей, внаслідок обстрілу.

Повідомлення Стерненка
Повідомлення Стерненка. Фото: скриншот допису Стерненка

Чи підтверджували інформацію компетентні органи

Наразі відомо, що за інформацією Суспільного, голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, не розголошуючи деталей, анонсував вшанування воїнів, втім після "офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр".

"Не коментуємо втрат з початку повномасштабного вторгенння", — зазначили у Генштабі під час коментаря Суспільному. Наразі офіційного підтвердження щодо цієї ситуації від ЗСУ наразі немає.

Нагадаємо, 30 жовтня російські окупанти вдарили по Запорізькому району балістикою. Внаслідок влучання є руйнування серед об'єктів соціальної інфраструктури.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі