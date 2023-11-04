На Запорожье во время торжественного награждения ВСУ погибли гражданские и военные, — СМИ
В СМИ появилась информация, что 3 ноября в прифронтовом селе в Запорожье российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Их выстроили для торжеств ко дню ракетных войск и артиллерии, среди пострадавших гражданские и военные.
Об этом сообщает Суспільне.
Гибель людей в результате обстрела Запорожья
О "смертельном вручении" Суспільному на условиях анонимности сказали два источника в ВСУ, а также один представитель местных властей в Запорожье.
Также военный с псевдонимом "Каспер", выполняющий боевые задачи рядом с пострадавшей бригадой, рассказал, что офицеры собрали бойцов на построение для награждения. Поскольку место собрания расположено близко к позициям врага, россияне увидели скопление украинцев и нанесли удар.
В своем видео он добавил, что в результате обстрела много погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ и гражданского населения села.
"Торжественные построения на открытой местности — именно то, что сейчас нужно нашей армии. За советские традиции надо уже ввести уголовную ответственность. Интересно, накажут ли кого хоть на этот раз. Или будет как всегда", — написал Сергей Стерненко, вероятно, отреагировав на гибель людей в результате обстрела.
Было ли подтверждение информации от компетентных органов
Сейчас известно, что по информации Суспільного, глава Закарпатской ОГА Виктор Никита, не разглашая деталей, анонсировал чествование воинов, впрочем, после "официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр".
"Не комментируем потери с начала полномасштабного вторжения", — отметили в Генштабе во время комментария Суспільному. Пока официального подтверждения относительно этой ситуации от ВСУ нет.
Напомним, 30 октября российские оккупанты ударили по Запорожскому району баллистикой. В результате попадания есть разрушение среди объектов социальной инфраструктуры.
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