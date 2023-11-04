На Запорожье во время торжественного награждения ВСУ погибли гражданские и военные, — СМИ

Взрыв. Фото: ГСЧС

В СМИ появилась информация, что 3 ноября в прифронтовом селе в Запорожье российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Их выстроили для торжеств ко дню ракетных войск и артиллерии, среди пострадавших гражданские и военные.

Об этом сообщает Суспільне.

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О "смертельном вручении" Суспільному на условиях анонимности сказали два источника в ВСУ, а также один представитель местных властей в Запорожье.

Сообщения Суспільного. Фото: скриншот сообщения Суспільного

Также военный с псевдонимом "Каспер", выполняющий боевые задачи рядом с пострадавшей бригадой, рассказал, что офицеры собрали бойцов на построение для награждения. Поскольку место собрания расположено близко к позициям врага, россияне увидели скопление украинцев и нанесли удар.

В своем видео он добавил, что в результате обстрела много погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ и гражданского населения села.

"Торжественные построения на открытой местности — именно то, что сейчас нужно нашей армии. За советские традиции надо уже ввести уголовную ответственность. Интересно, накажут ли кого хоть на этот раз. Или будет как всегда", — написал Сергей Стерненко, вероятно, отреагировав на гибель людей в результате обстрела.

Сообщения Стерненко. Фото: скриншот сообщения Стерненка

Было ли подтверждение информации от компетентных органов

Сейчас известно, что по информации Суспільного, глава Закарпатской ОГА Виктор Никита, не разглашая деталей, анонсировал чествование воинов, впрочем, после "официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр".

"Не комментируем потери с начала полномасштабного вторжения", — отметили в Генштабе во время комментария Суспільному. Пока официального подтверждения относительно этой ситуации от ВСУ нет.

Напомним, 30 октября российские оккупанты ударили по Запорожскому району баллистикой. В результате попадания есть разрушение среди объектов социальной инфраструктуры.