Над Чорним морем зіткнулися російський літак й американський безпілотник, — ЗМІ
Російський літак зіткнувся з американським безпілотником над Чорним морем. Літальний засіб США впав у море.
Про це повідомила AFP News Agency з посиланням на військових США.
-
Погода з примхами: синоптики розповіли, у якому регіоні завтра різко похолодає
-
Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур
-
Планував убити Резнікова і Буданова: російський кілер отримав 12 років в‘язниці
-
Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю
-
Обожнював Тарас Шевченко: як приготувати пісний борщ з карасями
-
Суд відмовився брати Коболєва під арешт, але наклав на нього додаткове зобов'язання
-
Яке свято відзначають 15 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Кабмін погодив звільнення начальника Одеської ОВА Максима Марченка
-
Кабмін звільнив трьох голів ОВА: про кого йдеться
-
Принесуть у дім нещастя: які картини не можна вішати в будинку
Перші подробиці
Безпілотник нібито зазнав пошкоджень, після чого американські військові дозволили йому впасти в акваторії моря.
За інформацією ВВС, безпілотник виконував звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі, коли два російські винищувачі спробували його перехопити.
Видання наголошує, що "небезпечні та непрофесійні дії росіян" ледь не призвели до аварії одного з винищувачів і безпілотника.
CNN з посиланням на американського високопосадовця пише, що два російських Су-27 перестріли розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 над міжнародними водами над Чорним морем. Один із літаків кілька разів навмисно пролетів перед безпілотником і скинув пальне перед ним. Також було пошкоджено пропелер MQ-9, що змусило військових США затопити дрон у міжнародних водах.
ВПС США виступили із заявою, в якій звинуватили російські літаки в "безрозсудних, небезпечних для екології та непрофесійних діях".
"Цей інцидент демонструє відсутність компетентності", — сказав генерал ВПС США Джеймс Б. Хекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.
Нагадаємо, станом на ранок 14 березня в Чорному морі було вісім кораблів рф. Наразі бушує шторм, тож ворог не виводить надводні ракетоносії, втім підводний човен з "калібрами" напоготові.