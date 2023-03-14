Над Чорним морем зіткнулися російський літак й американський безпілотник, — ЗМІ

Над Чорним морем стався небезпечний інцидент

Російський літак зіткнувся з американським безпілотником над Чорним морем. Літальний засіб США впав у море.

Про це повідомила AFP News Agency з посиланням на військових США.

Перші подробиці

Безпілотник нібито зазнав пошкоджень, після чого американські військові дозволили йому впасти в акваторії моря.

За інформацією ВВС, безпілотник виконував звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі, коли два російські винищувачі спробували його перехопити.

Видання наголошує, що "небезпечні та непрофесійні дії росіян" ледь не призвели до аварії одного з винищувачів і безпілотника.

CNN з посиланням на американського високопосадовця пише, що два російських Су-27 перестріли розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 над міжнародними водами над Чорним морем. Один із літаків кілька разів навмисно пролетів перед безпілотником і скинув пальне перед ним. Також було пошкоджено пропелер MQ-9, що змусило військових США затопити дрон у міжнародних водах.

ВПС США виступили із заявою, в якій звинуватили російські літаки в "безрозсудних, небезпечних для екології та непрофесійних діях".

"Цей інцидент демонструє відсутність компетентності", — сказав генерал ВПС США Джеймс Б. Хекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Нагадаємо, станом на ранок 14 березня в Чорному морі було вісім кораблів рф. Наразі бушує шторм, тож ворог не виводить надводні ракетоносії, втім підводний човен з "калібрами" напоготові.