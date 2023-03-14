Над Черным морем столкнулись российский самолет и американский беспилотник, — СМИ

Над Черным морем произошел опасный инцидент

Российский самолет столкнулся с американским беспилотником над Черным морем. Летательное средство США упало в море.

Об этом сообщила AFP News Agency со ссылкой на военных США.

Первые подробности

Беспилотник якобы получил повреждения, после чего американские военные позволили ему упасть в акватории моря.

По информации BBC, беспилотник выполнял обычную операцию в международном воздушном пространстве, когда два российских истребителя попытались его перехватить.

Издание отмечает, что "опасные и непрофессиональные действия россиян" едва не привели к аварии одного из истребителей и беспилотника.

CNN со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника пишет, что два российских Су-27 перехватили разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над международными водами над Черным морем. Один из самолетов несколько раз намеренно пролетел перед беспилотником и сбросил горючее перед ним. Также был поврежден пропеллер MQ-9, что заставило военных США затопить дрон в международных водах.

ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".

"Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности", — сказал генерал ВВС США Джеймс Б. Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Напомним, по состоянию на утро 14 марта в Черном море было восемь кораблей рф. В настоящее время бушует шторм, поэтому враг не выводит надводные ракетоносители, впрочем, подлодка с "калибрами" наготове.