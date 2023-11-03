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Над областями досі є БпЛА — де триває повітряна тривога

3 листопада 2023 04:21
оновлено: 04:54
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Інна Буряк
редактор
Над областями досі є БпЛА — де триває повітряна тривога
БпЛА летить у повітряному просторі. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 3 листопада, досі не дає спокою українцям. Над областями місцеві жителі чують безпілотники, загроза на заході зберігається.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Повітряна тривога в Україні сьогодні, 3 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:53. Пішли відбої повітряної тривоги по областях.

Повітряна тривога в Україні сьогодні, 3 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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