Над областями досі є БпЛА — де триває повітряна тривога
3 листопада 2023 04:21
оновлено: 04:54
БпЛА летить у повітряному просторі. Фото: Shutterstock
Повітряна тривога в Україні зараз, 3 листопада, досі не дає спокою українцям. Над областями місцеві жителі чують безпілотники, загроза на заході зберігається.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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