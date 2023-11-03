Над областями досі є БпЛА — де триває повітряна тривога

БпЛА летить у повітряному просторі. Фото: Shutterstock

Повітряна тривога в Україні зараз, 3 листопада, досі не дає спокою українцям. Над областями місцеві жителі чують безпілотники, загроза на заході зберігається.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Оновлено 04:24. Українські захисники нагадують, що небезпека в "червоних" областях, зокрема у Львівській, продовжується.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:53. Пішли відбої повітряної тривоги по областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...