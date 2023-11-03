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Над областями до сих пор есть БпЛА, где продолжается воздушная тревога.

3 ноября 2023 04:21
обновлено: 04:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Над областями до сих пор есть БпЛА, где продолжается воздушная тревога.
БпЛА летит в воздухе. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 3 ноября, до сих пор не дает покоя украинцам. Над областями местные жители слышат беспилотники, угроза на мероприятии сохраняется.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 04:24. Украинские защитники напоминают, что опасность в "красных" областях, в частности, во Львовской, продолжается.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Воздушная тревога в Украине сегодня, 3 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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