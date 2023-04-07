Літак Мрія відбудують: в Антонова розповіли подробиці

Український літак Ан-225 був знищений росіянами в перші дні війни. Фото: Новини.LIVE

Найбільший український літак "Мрія", який було знищено в результаті бойових дій, буде відновлено. До його реконструкції залучена вся світова спільнота. Із урахуванням новітніх технологій в авіабудівництві, нова "Мрія" буде значно кращою, сучаснішою, легшою та перевозитиме ще більше вантажів. Вона точно не буде меншою і надалі залишатиметься найбільшим літаком у світі.

Новини.LIVE побували на аеродромі "Гостомель" і побачили, як розпочинається відбудова "Мрії".

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Найбільший український літак "Мрія" досі залишається в елінгу на аеродромі "Гостомель". Майже рік його рештки фактично розбирають по деталях, аби встановити, які саме з них можна буде використати у відбудові. Загалом таких деталей буде з 20%, решта, на жаль, не вціліла через активні воєнні дії на аеродромі в лютому-березні 2022 року.

АН-225 "Мрія" вже понад рік залишається на аеродромі "Гостомель". Фото: Новини.LIVE

АН-225 "Мрія". Фото: Новини.LIVE

За словами Володимира Смуся, начальника аеродромного диспетчерського центру аеродрому "Київ/Антонов 2", росіяни розташували біля "Мрії" свою техніку. Подальша пожежа, яка виникла, перекинулась на літак, яка, власне, і зруйнувала його.

"Зараз проводимо роботи з визначення вцілилих частин, які можна буде використати для відбудови вже нового літака. Загалом їх десь 20%. Шасі, хвостове оперіння тощо. До реконструкції "Мрії" залучена вся світова спільнота. Із урахуванням новітніх технологій в авіабудівництві, новий літак буде значно кращим, сучаснішим, легшим та перевозитиме ще більше вантажів. Він не буде меншим і надалі залишатиметься найбільшим літаком у світі", — розповів Новини.LIVE Володимир Смусь.

Володимир Смусь. Фото: Новини.LIVE

Однак реальна відбудова "Мрії" ще не розпочата. Стартувала лише конструкторська. Так само досі невідомо, де саме та за скільки відновлюватимуть найбільший літак. За попередніми даними, всі роботи можуть коштувати щонайменше 500 млн євро або ж навіть і 3 млдр доларів. Не виключено, що частину коштів можуть стягнути з росіїяк репатріації. Проте точних даних, як і точного кошторису, ще немає.

Росіяни знищили літак у перші дні війни Фото: Новини.LIVE

Як була знищена "Мрія"

Швидше за все, літак був спалений у перші дні російського вторгнення. Володимир Смусь розповідає: у день вторгнення росії 24 лютого до дев'ятої ранку в адміністрації аеродрому "Гостомель" відбувалась нарада з виведення "Мрії" із аеродрому.

АН-225 "Мрія" на День Незалежності України в 2021 році. Фото: УНІАН

За його словами, екіпаж пропоронував вилетіти на малій висоті. Проте цей план не був реалізований через ризик перехоплення та збиття літака. Відтак його перемістили із стоянки під елінг, де він був зруйнований та перебуває досі.

АН-225 "Мрія" на аеродромі "Гостомель" Фото: Новини.LIVE

За даними Офісу генерального прокурора, колишній директор державного підприємства "Антонов" отримав підозру через знищення літака Ан-225 під час російського вторгнення.

За даними слідства, екскерівник держпідприємства з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна. Унаслідок цього транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно не було транспортовано з небезпечної зони — аеродрому АТП "Антонов" у смт Гостомель Київської області.

Пошкоджений під час війни фюзеляж АН-225, березень 2023 року Фото: Новини.LIVE

У Національній поліції додають, що напередодні війни літак був технічно справний та був заправлений на 30 тонн пального. Цієї кількості вистачило на відстань із Гостомеля до Лейпцига. Екіпаж був готовий до такого рейсу.

"Були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина). Утім колишній генеральний директор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Робочі розбирають вцілілі деталі "Мрії", березень 2023 року Фото: Новини.LIVE

Також слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 "Руслан", які тоді перебували на території аеропорту.

Як виглядає аеродром "Гостомель" зараз?

Наразі аеродром вже давно очищений від згорілої російської техніки. Окрім "Мрії", тут знаходяться також згорілі та пошкоджені літаки серії АН. Кілька з них росіяни зруйнували в перший же день вторгнення 24 лютого.

Кілька літаків серії АН росіяни зруйнували в перший же день вторгнення 24 лютого Фото: Новини.LIVE

Загалом "Гостомель" є одним із перших стратегічних об'єктів, в який ворог поцілив ще в перші години війни. Саме тут намагалися висадитися з десяток російських гелікопетрів по обіді 24 лютого.

Російські війська цілеспрямовано знищували літаки на аеродромі "Гостомель" Фото: Новини.LIVE

"Того дня на роботі я був о дев'ятій ранку, у гендиректора вже йшла нарада. Фізичне захоплення аеродрому на той час не розглядалося через велику відстань від зони бойових дій. Навіть якби таке захоплення і здійснювалось, то при заході на посадку ворожі літаки були би збиті. Розглядалися ракетні удари по аеродрому, персонал мав спускатися у бомбосховища", — згадує Смусь.

Однак ближче до 11-ї ранку 24 лютого на аеродромі почули роботу російських гвинтокрилів і побачили перші пуски ракет.

Знищена під час війни диспетчерська вежа на аеродромі "Гостомель", Фото: Новини.LIVE

Декілька гелікоптерів збили бійці Нацгвардії за допомогою переносних комплексів. Працювали українські артилеристи. Смусь каже, що завдяки їм ворог так і не зміг використати аеродром у своїх цілях.

"Наша артилерія цілий місяць тримала його під постійним вогневим навантаженням. І коли ми повернулися сюди після деокупації, тут все було вкрито розбитими та згорілими російськими машинами. Знаходили також тіла російських солдат і їх рештки", — додає Смусь.

Знищена військова техніка на аеродромі Гостомель Фото: Новини.LIVE

Аеродром "Гостомель" був деокупований 2 квітня, а вже 15 квітня сюди на роботу повернувся персонал. Через рік після деокупації тут досі проводяться ремонти, аби вже після закінчення війни аеродром повністю відновив свою роботу. Нові плани та проєкти вже на порядку денному.

Аеродром "Гостомель", березень 2023 року Фото: Новини.LIVE

Наприклад, на базі аеродрому після війни планує розпочати роботу аеропорт "Київ Антонов". Він прийматиме пасажирські та вантажні рейси.