Самолет Мрия отстроят: у Антонова рассказали подробности

Украинский самолет Ан-225 был уничтожен россиянами в первые дни войны

Крупнейший украинский самолет "Мрия", уничтоженный в результате боевых действий, будет восстановлен. К его реконструкции привлечено все мировое сообщество. С учетом новейших технологий в авиастроительстве новая "Мрия" будет значительно лучше, современнее, легче и будет перевозить еще больше грузов. Она точно не будет меньше и останется крупнейшим самолетом в мире.

Новини.LIVE побывали на аэродроме "Гостомель" и увидели, как начинается восстановление "Мрии".

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Где, когда и за сколько восстановят "Мрию"

Украинский самолет "Мрия" до сих пор находится в эллинге на аэродроме "Гостомель". Почти год его останки фактически разбирают по деталям, чтобы установить, какие из них можно будет использовать при восстановлении. В целом таких деталей будет 20%, остальные, к сожалению, не уцелели из-за активных военных действий на аэродроме в феврале-марте 2022 года.

АН-225 "Мрия". Фото: Новини.LIVE

АН-225 "Мрия". Фото: Новини.LIVE

По словам Владимира Смуся, начальника аэродромного диспетчерского центра аэродрома "Киев/Антонов 2", россияне разместили возле "Мрии" свою технику. Последовавший пожар, который возник, перекинулся на самолет, который, собственно, и разрушил его.

"Проводим работы по определению уцелевших частей, которые можно будет использовать для восстановления уже нового самолета. В общей сложности их где-то 20%. Шасси, хвостовое оперение и прочее. К реконструкции "Мрии" привлечено все мировое сообщество. С учетом новейших технологий в авиастроительстве, новый самолет будет значительно лучше, современнее, легче и будет перевозить еще больше грузов. Он не будет меньше и в дальнейшем будет оставаться самым большим самолетом в мире", — рассказал Новини.LIVE Владимир Смусь.

Владимир Смусь. Фото: Новини.LIVE

Непосредственно работа по восстановлению еще не начата. Стартовала только конструкторская. Также до сих пор неизвестно, где именно и за сколько будут восстанавливать самый большой самолет. По предварительным данным, все работы могут стоить не менее 500 млн евро или даже 3 млрд долларов. Не исключено, что часть средств может быть взыскана с россии в качестве репатриаций. Однако точных данных, как и точной сметы, еще нет.

Фото: Новини.LIVE

Как была уничтожена "Мрия"

Скорее всего, самолет был сожжен в первые дни российского вторжения. Владимир Смусь рассказывает: в день вторжения россии 24 февраля до девяти утра в администрации аэродрома "Гостомель" проходило совещание по выводу "Мрии" из аэродрома.

АН-225 "Мрия" в День Независимости Украины в 2021 году. Фото: УНИАН

По его словам, экипаж предлагал вылететь на малой высоте. Однако этот план не был реализован из-за риска перехвата и сбития самолета. Так, его переместили со стоянки под эллинг, где он был разрушен и находится до сих пор.

АН-225 "Мрия". Фото: Новини.LIVE

По данным Офиса генерального прокурора, бывший директор государственного предприятия "Антонов" получил подозрение из-за уничтожения самолета Ан-225 во время российского вторжения.

По данным следствия, экс-руководитель госпредприятия с 30 января по 24 февраля 2022 года ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества. В результате транспортный самолет АН-225 "Мрия" своевременно не был транспортирован из опасной зоны — аэродрома АТП "Антонов" в пгт Гостомель в Киевской области.

Фото: Новини.LIVE

В Национальной полиции добавляют, что накануне войны самолет был технически исправен и заправлен на 30 тонн горючего. Этого количества хватило на расстояние из Гостомеля в Лейпциг. Экипаж был готов к такому рейсу.

"Были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в г. Лейпциг (Германия). Впрочем, бывший генеральный директор ГП "Антонов" не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных", — говорится в сообщении Нацполиции.

Фото: Новини.LIVE

Также следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе находившихся на территории аэропорта Ан-124 "Руслан".

Как выглядит аэродром "Гостомель" сейчас?

Аэродром уже давно очищен от сгоревшей российской техники. Кроме "Мрии", тут находятся сгоревшие и поврежденные самолеты серии АН. Несколько из них россияне разрушили в первый же день вторжения 24 февраля.

Фото: Новини.LIVE

Вообще, "Гостомель" является одним из первых стратегических объектов, куда враг попал еще в первые часы войны. Именно здесь пытались высадиться с десяток российских вертолетов в обед 24 февраля.

Фото: Новини.LIVE

"В тот день на работе я был в девять утра, у гендиректора уже шло совещание. Физический захват аэродрома в то время не рассматривался из-за большого расстояния от зоны боевых действий. Даже если бы такой захват и осуществлялся, то при заходе на посадку вражеские самолеты были бы сбиты. Рассматривались ракетные удары по аэродрому, персоналу пришлось спускаться в бомбоубежища", — вспоминает Смусь.

Однако ближе к 11 утра 24 февраля на аэродроме услышали работу российских вертолетов и увидели первые пуски ракет.

Несколько вертолетов сбили бойцы Нацгвардии с помощью переносных комплексов. Работали украинские артиллеристы. Смусь говорит, что благодаря им враг так и не смог использовать аэродром в своих целях.

"Наша артиллерия целый месяц держала его под постоянной огневой нагрузкой. И когда мы вернулись сюда после деоккупации, здесь все было покрыто разбитыми и сгоревшими российскими машинами. Находили также тела российских солдат и их останки", — добавляет Смусь.

Фото: Новини.LIVE

Аэродром "Гостомель" был деоккупирован 2 апреля, а уже 15 апреля сюда на работу вернулся персонал. Через год после деоккупации здесь до сих пор проводятся ремонты, чтобы уже после окончания войны аэродром полностью возобновил свою работу. Новые планы и проекты уже в повестке дня.

Фото: Новини.LIVE

К примеру, на базе аэродрома после войны работу планирует начать аэропорт "Киев Антонов". Он будет принимать пассажирские и грузовые рейсы.