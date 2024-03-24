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Найбільший удар по енергетиці України — в Yasno назвали втрати потужностей ДТЕК

24 березня 2024 19:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Найбільший удар по енергетиці України — в Yasno назвали втрати потужностей ДТЕК
Пожежа на ДніпроГЕС. Фото: t.me/kazansky2017
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України у п'ятницю, 22 березня. В результаті обстрілу ДТЕК втратила близько половини своїх генерувальних потужностей.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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За словами Сахарука, через атаку РФ 22 березня теплова генерація зазнала сильних ушкоджень. Крім того, дві станції ДТЕК майже зруйновані російськими ракетами.

"Ми втратили майже половину енергетичних потужностей. Це по суті наслідки сьогоднішньої атаки", — вказав виконавчий директор ДТЕК.

Сахарук зауважив, що збитки надзвичайно великі. За приблизними підрахунками Росія завдала ударів, які призвели до руйнувань на мільярди гривень. При цьому виконавчий директор додав, що відновити такі втрати самостійно українським енергокомпаніям не під силу.  

"Тут потрібна допомога зовнішня і Європейського фонду відновлення енергетики, і USAID. Потрібна координація плідна з Міністерством енергетики для того, щоб швидко з’ясувати всі пошкодження, зробити замовлення на обладнання і звертатися за допомогою, тому що це дуже великі масштаби", — вказав Сахарук.

На додаток, посадовець наголосив на важливості підтримки України зараз. Пошкоджене обладнання виготовляється під замовлення і лише оперативна допомога союзників може відновити енергетичну інфраструктуру швидко.

Також ситуацію прокоментував гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко. За його словами, процес відновлення займе дуже багато часу і на це підуть місяці.

Найбільший удар по енергетиці України — в Yasno назвали втрати потужностей ДТЕК - фото 1

"Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення - будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць", — зазначив Коваленко.

Варто зауважити, що станом на 24 березня в Україні заживлені всі міста, однак найважча ситуація у Харкові, тому що саме воно було найбільш ураженим за останні дні.

Нагадаємо, 22 березня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебувала на межі чергового блекауту. Також під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Додамо, через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори. 

На додаток, ворог поцілив у об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині. 

війна
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сфера енергетики
ДТЕК
енергетика
Росія
атака

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